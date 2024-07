Norris zet zijn zinnen op zege op Silverstone

Lando Norris gaat aankomend weekend in Silverstone op jacht naar succes in zijn thuisrace. De McLaren-coureur heeft een veelbesproken race in Oostenrijk achter de rug, maar daar zwijgt hij nu over. Hij heeft vooral heel erg veel zin in de race in zijn thuisland.

Norris is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur won in Miami, stond meerdere keren op het podium en vormt een echte uitdaging voor Max Verstappen. In Oostenrijk vochten de twee kemphanen voor de zege, maar dat ging helemaal mis. Ze raakten elkaar en Norris moest opgeven. Het zorgde voor een enorme mediastorm en veel woedende reacties op sociale media.

Norris heeft vooral veel zin in zijn thuisrace van aankomend weekend. De Brit aast op een goed resultaat, en in de preview van McLaren spreekt hij niet meer over Oostenrijk: "Ik heb zoveel zin in de Britse Grand Prix, ik ben dol op Silverstone. Het is een geweldig circuit, en het is natuurlijk mijn thuisrace en die van het team. De support van de fans maakt het nog specialer. We weten dat we een snel circuit hebben en dat we op elk type circuit om de zege kunnen strijden. Dat zorgt ervoor dat we veel zin hebben in de rest van het seizoen. Het podium in Silverstone was vorig jaar geweldig, maar winnen zou next level zijn."