Norris baalt: "Ik had moeten winnen"

Lando Norris begon de Spaanse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. Na de eerste bocht vond hij zichzelf echter terug op de derde plaats, en daarna moest hij gaan jagen op Max Verstappen. Norris baalde van zijn race, hij stelt dat hij had moeten winnen.

Norris werd bij de start niet alleen ingehaald door Max Verstappen, maar ook door George Russell. De McLaren-coureur wist zijn landgenoot daarna in te halen, maar dat was slechts de eerste horde voor hem. Verstappen was de heilige graal, maar de Nederlander had simpelweg een te grote voorsprong. Norris probeerde het nog wel, maar de strategie van McLaren zorgde uiteindelijk niet voor de zege.

Norris stond wel weer op het podium, maar niet op het gewenste hoogste treetje. Daar baalde hij flink van, en daar was hij goudeerlijk over toen hij sprak met interviewer van dienst David Coulthard: "Ik had moeten winnen. Ik had een slechte start, zo simpel is het gewoon. De auto was vandaag heel erg goed, we waren zeker de snelsten op de baan. Ik verloor gewoon veel tijd aan het begin. Dat is teleurstellend, maar er waren ook genoeg positieve punten. Er was echter één negatief puntje, en dat verpestte alles. Buiten dat moment, hebben we vandaag veel punten gepakt. Daarvoor wil ik het team bedanken, want de auto was geweldig."