Norris zag vroege strijd met Red Bull niet aankomen

Het team van Red Bull Racing is niet langer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft hun voorsprong ingeleverd, en ze moeten nu echt werken voor hun geld. Lando Norris had een spannendere strijd verwacht, maar hij had niet zien aankomen dan het zo snel zou gaan.

Red Bull begon op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. Max Verstappen won race na race, en zijn voorsprong op de concurrentie was zeer groot. In de maand mei verloor Red Bull hun voorsprong, en kwamen eerst de teams van McLaren en Ferrari dichter bij. Enkele races later wist ook Mercedes het gat te dichten. Verstappen moet in zijn spiegels kijken, en hij wint vooral door zijn eigen stuurmanskunsten.

McLaren-coureur Lando Norris kan met Verstappen vechten om de zeges. De Brit had wel verwacht dat het dit jaar spannend zou worden, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik zei begin dit jaar al dat ik niet verwacht dat Red Bull weer gaat domineren. Ik dacht dat wij en Ferrari races konden winnen. Dat is allemaal waarheid geworden. Ik had niet verwacht dat we het gat aan het begin van het jaar zo snel zouden dichten. Dat is op een goede manier bedoeld. Dus ik ben blij. Blij met wat ik heb gedaan, maar met name met wat het team heeft gepresteerd. Zoals altijd zijn er zaken die ik wil verbeteren en waar ik nog niet helemaal gelukkig mee ben."