Jordan wijst Norris als schuldige aan: "Max is een beer"

De strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen in Oostenrijk is nog steeds onderwerp van gesprek. De twee coureurs duelleerden om de zege, maar ze raakten elkaar. Verstappen werd bestraft, maar volgens Eddie Jordan lag de schuld eigenlijk bij Norris.

Verstappen en Norris hebben dit seizoen al meerdere duels uitgevochten. Afgelopen weekend ging het om de zege, en deed Norris er alles aan om Verstappen in te halen. Verstappen deed er om zijn beurt alles aan om de Brit achter zich te houden. In de slotfase ging het mis, en werd Verstappen aangewezen als schuldige. Hij kreeg een tijdstraf, maar niet iedereen is het daar mee eens.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan heeft er een heel andere mening over. De Ier legt de schuld bij Norris, en hij spreekt zich uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Max is een vechter, hij is een beer. Voordat je de ring instapt met een beer, kun je er maar beter zeker van zijn dat je goed voorbereid bent. Het daadwerkelijke incident had makkelijk voorkomen kunnen worden. Als je aan de leiding rijdt en verdedigt, gelden er eigenlijk geen andere regels dan in het gewone verkeer. De persoon aan kop heeft het initiatief. Hij heeft de koppositie geclaimd, of dat nu komt door de snelheid of de kwalificatie. Hij leidt de Grand Prix, het is aan de man erachter om er omheen te rijden."