Zoon Brundle hekelt 'demonisering' Verstappen door Palmer

F1-analist Jolyon Palmer is meedogenloos over Max Verstappen. De voormalig F1-coureur vindt nog steeds dat de Nederlander in het duel met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Oostenrijk flink over de scheef ging. ''Je moet maar eens terugkijken naar hoe Max aan het rijden is sinds hij in de F1 zit. Dit zijn Verstappen-acties'', zei de analist in de F1TV-voorbeschouwing op de race in Silverstone. Vorig weekend na afloop van de wedstrijd in Spielberg was Palmer ook al snoeihard voor de drievoudig kampioen. Collega Alex Brundle, zoon van F1-kenner en ex-F1-coureur Martin Brundle, vindt dat Palmer te ver gaat in zijn analyses en beticht de Brit zelfs van demonisering van Verstappen. ''De straf is gerechtvaardigd, maar niet de mate van demonisering die ermee gepaard ging'', zei Brundle onder andere.

Verstappen en Norris kregen voor het eerst bonje op de baan op de Red Bull Ring. Het titanengevecht om de winst eindigden voor beiden in dikke tranen en flinke schade aan zowel de McLaren en de Red Bull-bolide. Norris moest zelfs uitvallen en Verstappen kon na een pitstop en een tijdstraf van tien tellen toch wat waardevolle punten scoren. De Nederlander kreeg door allerlei analisten, waaronder dus Palmer, de volle laag over zich heen door zijn defensieve rijgedrag. Brundle zelf ziet het toch iets genuanceerder, als is hij er wel mee eens dat Verstappen op de vingers werd getikt door de wedstrijdleiding. ''Mijn overweldigende indruk is dat het een inschattingsfout was van Max, geen kwade bedoelingen.''

Toch denkt de Brit dat vele analyses een onterecht beeld schiepen over de rijder 'Verstappen'. ''Ik denk wel dat er een balans nodig was om het duidelijk te maken in een wereld vol meningen. Max glijdt over de weg, maar hij probeert Lando niet van de baan te rijden. Er is een reden voor; als coureur probeer je de bocht zoveel mogelijk te openen om ervoor te zorgen dat je de exit naar bocht vier haalt. In dat specifieke incident maakte hij een inschattingsfout'', beaamde Brundle nogmaals.