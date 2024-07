Verstappen bekeek Norris-clash: "Voelde onhandig aan"

Max Verstappen wilde afgelopen weekend niet al te veel zeggen over de oorzaak van zijn clash met Lando Norris. Hij wilde eerste de beelden bekijken, en dat heeft hij inmiddels gedaan. Verstappen stelt dat het aanvoelde als een soort onhandig moment.

Verstappen en Norris vochten geruime tijd om de zege in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix. De twee coureurs maakten er een echte strijd van, maar uiteindelijk viel alles in het water. Ze raakten elkaar met de achterbanden, en dat zorgde voor problemen. Beide coureurs hadden een lekke band en ze hobbelden terug naar de pitstraat. Daar moest Norris opgeven, en kon Verstappen zijn weg vervolgen. Uiteindelijk kreeg de Nederlander een tijdstraf.

Beelden bekeken

Vlak na afloop van de race wilde Verstappen niet te veel zeggen over de oorzaak van de clash. Hij heeft de beelden nu wel gezien, zo laat hij weten op de Instagrampagina van Red Bull: "Ik heb nu wat langer de tijd gehad om ernaar te kijken. De eerste acties van hem kwamen van ver en wat er gebeurde, is gebeurd. Maar waar we elkaar raakten voelde het eerlijk gezegd alsof het wat onhandig was. Als je in de auto zit vraag je je af of je iets fout hebt gedaan. Ik vroeg me af of ik genoeg ruimte had gegeven, de breedte van een halve auto. Je kan nu discussiëren over wat de breedte van een auto is. Eerlijk gezegd denk ik dat ik die ruimte gaf op de witte lijn. Je racet hard. Natuurlijk ga ik geen twee ruimtes geven, want dan weet ik dat hij mij pakt bij de exit."

Vrienden

Verstappen en Norris zijn al jarenlang goede vrienden van elkaar, maar in Oostenrijk leek die vriendschap onder druk te komen staan. Verstappen vond het dan ook niet fijn dat ze elkaar raakten: "Je racet hard voor een overwinning. Zo hoort het ook te zijn. Als vrienden wil je elkaar natuurlijk niet raken en je wil niet botsen. Het gebeurde vandaag en uiteindelijk is het onderdeel van het racen, alhoewel het natuurlijk niet leuk is. We zijn allebei teleurgesteld met de uitkomst."