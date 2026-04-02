Pirelli
Pirelli
- Team naam Pirelli
- Basis Milan, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1872
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 37.476 reacties op Pirelli
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Pirelli
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Formula One World Championship Andrea Kimi Anto...
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Formula One World Championship (L to R): Andrea...
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Formula One World Championship George Russell (...
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Formula One World Championship George Russell (...
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Formula One World Championship Pirelli tyre. ...
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Formula One World Championship Tyre smoke from ...
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Formula One World Championship (L to R): Andrea...
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Formula One World Championship Andrea Kimi Anto...
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Formula One World Championship Pole sitter Geor...
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Formula One World Championship Wet and Intermed...
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Formula One World Championship (L to R): Dario ...
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Formula One World Championship (L to R): Michelle Gulyas (HUN) Modern Pentathlete presents the Pirelli Pole Position Award to Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team in qualifying parc ferme. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Qualifying Portrait
25 julAlbum
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Formula One World Championship Pirelli show tyres. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Tyre Tire Tyres Tires
24 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Wet Pirelli tyre. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Tyre Tire Rain Spray
24 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Pirelli show tyres. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July Tyre Tire Tyres Tires
23 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Paddock atmosphere - Intermeditate Pirelli tyres in the rain. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July Tyre Tire Tyres Tires Atmosphere
23 julAlbum
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Formula One World Championship Wet Pirelli tyre. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July Tyre Tire Rain Spray
23 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team celebrates in qualifying parc ferme with the Pirelli Pole Position Award. 18.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 10, Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps, Belgium, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Belgian Grand Prix - Qualifying Day - Spa Francorchamps, Belgium XPB Images Spa Francorchamps Belgium Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit de Spa-Francorchamps July Spa Francorchamps Belgium Belgian Saturday 18 07 7 2026 Qualifying Portrait
18 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team receives the Pirelli Pole Position Award in qualifying parc ferme from Maduka Okoye (GER) Football Goalkeeper. 04.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 9, British Grand Prix, Silverstone, England, Sprint and Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Sprint and Qualifying Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK Saturday 04 4 07 7 2026 Qualifying Portrait
4 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship George Russell (GBR) Mercedes AMG Formula One Team with the Pirelli Pole Position Award in qualifying parc ferme. 27.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 8, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Austrian Grand Prix - Qualifying Day - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Austria Austrian Spielberg Zeltweg Saturday June 27 06 6 2026 Qualifying Portrait
27 junAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Dario Marrafuschi (ITA) Head of Pirelli Motorsport Business Unit in the FIA Press Conference. 26.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 8, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Bearne / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Austrian Grand Prix - Practice Day - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Austria Austrian Spielberg Zeltweg Friday June 26 06 6 2026 Portrait Press Conference
26 junAlbum
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Formule 1 maakt comeback op Nürburgring met speciale test
De iconische Nürburgring Nordschleife is in de afgelopen maanden weer op de kaart gezet door Max Verstappen. Het circuit in de Duitse Eifel is zeer populair, en later deze ...02 apr 2026 09:26
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Dit gaat Pirelli doen in VT2 in Mexico
De tweede vrije training in Mexico duurt straks anderhalf uur. Dat betekent dat de sessie en halfuur langer duurt dan gebruikelijk, dit komt door bandenleverancier Pirelli. Alle...25 okt 2024 23:23
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Waar waren de oorspronkelijke trofeeën in Austin?
Na de Grand Prix van Amerika zouden de drie coureurs op het podium een zogenaamd Heroo-beeld als trofee krijgen. Dit werd op het laatste moment echter veranderd, waardoor er toc...21 okt 2024 10:46
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Lawson maakt extra meters tijdens Pirelli-bandentest
Het circuit van Mugello vormde de afgelopen twee dagen het decor voor een Pirelli-bandentest. De Italiaanse bandenfabrikant testte met behulp van drie Formule 1-teams de banden ...10 okt 2024 12:09
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Mercedes voert belangrijke regenbandentest uit voor Pirelli
Het Franse circuit Magny-Cours vormde de afgelopen twee dagen het decor voor een regenbandentest van Pirelli. Het ironische was echter dat de eerste dag van de test, die de band...03 okt 2024 15:24
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Aston Martin werkt eerste test af met 2026-banden
Bandenleverancier Pirelli heeft een belangrijke stap gezet met het oog op 2026. In dat jaar introduceert het Italiaanse bedrijf nieuwe banden, en de eerste prototypes hebben het...18 sep 2024 15:24
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Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar het Bakoe City Circuit, waar de zeventiende Grand Prix van 2024 op het programma staat. In vergelijking met andere jaren vindt de ...11 sep 2024 09:26
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Alpine en Pirelli ondervinden hinder van paddockbrand
De tweede dag van het Spaanse raceweekend begon zeer onrustig. In een hospitality unit van McLaren brak er vlak voor de start van de derde vrije training brand uit. Het vuurtje ...22 jun 2024 14:46
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Lewis Hamilton was in de afgelopen weken opvallend kritisch op de banden van Pirelli. De Britse Mercedes-coureur was niet tevreden over het window van de banden, en dat liet hij...04 jun 2024 16:09
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Hamilton kraakt banden van Pirelli: "Heel frustrerend"
Lewis Hamilton is niet bezig met het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalt van zijn resultaten, en hij zoekt naar de oorzaak hiervan. Hamil...16 mei 2024 12:46
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Ook Pirelli wist niets van 'geverfd' asfalt in China
Dit weekend komt de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 in actie op het circuit van Shanghai in China. In de eerste sessies werd wel duidelijk dat de coureurs soms op zoek waren...21 apr 2024 08:11
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Verstappen kraakt Pirelli: "Dat krijg je zonder concurrentie"
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'Formule 1 kiest toch niet voor 16 inch banden'
In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. De motorregels liggen al geruime tijd vast, maar er moeten nog een aantal beslissingen worden genomen over de rest van...17 maa 2024 15:09
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Verstappen lacht om reusachtige Pirelli-troffee
Max Verstappen won afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn negentiende Grand Prix van het seizoen. Hij sloot zijn derde kampioensjaar daarmee in stijl af. De beker voor de zege was ...27 nov 2023 16:09
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De Grand Prix van Las Vegas van aankomend weekend belooft een enorm spektakelstuk te worden. Het is een bijzonder circuit en de temperaturen zullen waarschijnlijk zeer laag zijn...14 nov 2023 14:09
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Het hing al eventjes in de lucht, maar het is zojuist officieel bekend gemaakt: Pirelli blijft ook in de komende jaren de banden leveren aan de Formule 1. De Italianen hebben ee...10 okt 2023 13:12
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FIA bevestigt maximale stintduur van 18 rondjes in Qatar
De FIA heeft bevestigd dat de coureurs maar achttien rondjes mogen rijden op een setje banden tijdens de Grand Prix van Qatar van vandaag. Dit nieuws lekte vanmiddag al uit...08 okt 2023 15:14
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Het lijkt er op dat de FIA een beslissing heeft genomen over de bandensituatie voor de Qatarese Grand Prix. Nadat er gisteren veel zorgen bestonden over de houdbaarheid van de b...08 okt 2023 14:23
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Naast de wereldtitel van Max Verstappen, gaat het dit weekend vooral over de chaos met de banden. Gisteren werd het schema namelijk omgegooid omdat de FIA op aanraden van banden...08 okt 2023 10:47
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FIA beslist pas vlak voor start Grand Prix over verplichte driestopper
Door de festiviteiten rondom het titelfeest van Max Verstappen waren veel mensen het alweer vergeten, maar de zaterdag stond in Qatar vooral in het teken van de banden. Bij Pire...08 okt 2023 08:11
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Pirelli ziet af van nieuwe compound na test in Japan
Bandenleverancier Pirelli is hard bezig met de ontwikkelingen voor de banden voor het aankomend seizoen. In de afgelopen maanden hebben veel teams al getest met de nieuwe banden...03 okt 2023 10:09
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Formule 1 kijkt naar definitief invoeren ATA
Bandenleverancier Pirelli experimenteert dit seizoen met een alternatief kwalificatieformat. In Hongarije en op het circuit van Monza werd er gewerkt met de zogenaamde Alternati...12 sep 2023 09:26
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Horner fan van Pirelli: "Miljoenen redenen om met ze door te gaan"
In de Formule 1 worden de banden sinds 2011 geleverd door het Italiaanse Pirelli. Het bedrijf wil graag doorgaan met het leveren van de banden, maar het is nog niet zeker of ze ...08 sep 2023 15:26
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Sainz spint tijdens speciale regenbandentest op Fiorano
Afgelopen weekend stond de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Na afloop van de race bleven er een aantal teams hangen, want er worden deze week wee...06 sep 2023 07:36
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Opvallend bandenexperiment keert terug in Monza
Aankomend weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza weer op het programma. Vooralsnog lijkt het er op dat het droog blijft tijdens het raceweekend. Dat kom...29 aug 2023 12:46
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Pirelli wil bandendrama in Zandvoort voorkomen en kiest voor harde compounds
Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook bandenleveranci...22 aug 2023 10:09
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Pirelli wil problemen met huidige regenbanden oplossen en denkt aan nieuw type intermediates
Pirelli, de officiële bandenleverancier van de Formule 1, stelt voor om een derde type regenband te produceren. Topman Mario Isola onthult het voorstel nadat meerdere coure...06 aug 2023 15:38
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Regenband zinloos volgens Verstappen: ''Werkt alleen als je als boot over circuit gaat''
Pirelli neemt elk F1-weekend naast drie droogweerbanden ook twee soorten regenbanden mee: de intermediates (groene wang) en de full wets (blauwe wang). Over de laatste regencom...01 aug 2023 07:55
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Pirelli bevestigt kwalificatie-experiment voor Hongarije
Bandenleverancier Pirelli heeft de compounds voor de Hongaarse en Belgische Grand Prix met de buitenwereld gedeeld. Pirelli heeft ook bekend gemaakt dat ze op de Hungaroring een...04 jul 2023 07:36
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Wolff steunt coureurs in bandenwarmer-discussie
Bandenleverancier Pirelli wil er alles aan doen om vanaf volgend jaar de bandenwarmers af te schaffen. Pirelli ontvangt echter veel kritiek. De coureurs vinden het geen slim pla...27 jun 2023 08:48
-
Pirelli vindt nieuwe bandentender gecompliceerder dan voorheen
Momenteel worden de banden in de Formule 1 nog geleverd door het Italiaanse Pirelli. Autosportfederatie FIA schreef eerder dit jaar een tender uit om vanaf 2025 tot en met 2027 ...26 jun 2023 10:09
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Teams houden introductie nieuwe intermediates tegen
Bandenleverancier Pirelli leverde eerder dit jaar nieuwe full wets aan de teams. Na kritiek op de eerdere versie van deze band werkte Pirelli hard door met als resultaat een ful...22 jun 2023 13:18
-
Pirelli reageert op kritiek van coureurs: "Ze moeten hun rijstijl aanpassen"
Bandenleverancier Pirelli wil volgend jaar nieuwe compounds introduceren in de Formule 1. Het is de bedoeling dat bij deze nieuwe banden geen bandenwarmers meer nodig zijn....21 jun 2023 10:09
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Red Bull verwacht dat nieuwe banden 'bescheiden' impact zullen hebben
Bandenleverancier Pirelli introduceert in Groot-Brittannië een nieuwe bandencompound. Deze banden zijn ontwikkeld omdat Pirelli merkte dat het downforceniveau van de auto&#...15 jun 2023 12:03
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Vasseur baalt: "Begrijpen deze banden nog steeds niet"
Het team van Ferrari heeft een aantal zware weken achter de rug. De Italiaanse renstal worstelt met de auto en blijft ver achter op de concurrentie van Red Bull Racing, Mercedes...08 jun 2023 15:09
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Pirelli hoopt afscheid te kunnen nemen van bandenwarmers
Bandenleverancier Pirelli is een groot voorstander van het verbieden van bandenwarmers in de Formule 1. Men wil graag van deze dekens af, maar niet iedereen is fan van dit idee....08 jun 2023 08:11
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Schumacher rijdt 152 rondjes tijdens eerste Mercedes-test
Mick Schumacher maakte gisteren op het circuit van Barcelona zijn eerste Formule 1-meters van het seizoen. De Duitse coureur werkte voor het team van Mercedes de tweede dag van ...08 jun 2023 07:36
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Leclerc en Russell begonnen aan bandentest in Barcelona
De teams van Ferrari en Mercedes komen vandaag in actie tijdens een speciale bandentest van Pirelli. Beide renstallen zijn achter gebleven in Barcelona om een tweedaagse test af...06 jun 2023 11:02
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'Bridgestone toont interesse in leveren banden Formule 1'
Momenteel is Pirelli de enige bandenleverancier van de Formule 1. Of ze in de toekomst ook nog banden zullen leveren, is nog niet duidelijk. De FIA opende eerder dit jaar een te...06 jun 2023 10:46
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13:36F1
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10:09F1
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25 aug 2025 15:24
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08 aug 2025 10:46
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27 jul 2025 13:22
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21 mei 2025 10:09
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26 feb 2025 10:46
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06 feb 2025 12:46
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31 jan 2025 15:24
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30 jan 2025 17:22
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10 dec 2024 10:46
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30 nov 2024 13:22
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05 nov 2024 09:26
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25 okt 2024 23:23
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21 okt 2024 10:46
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10 okt 2024 12:09
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03 okt 2024 15:24
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30 sep 2024 15:24
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23 sep 2024 15:24
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18 sep 2024 15:24
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11 sep 2024 09:26
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10 jul 2024 09:06
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22 jun 2024 14:46
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04 jun 2024 16:09
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01 jun 2024 16:45
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16 mei 2024 12:46
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21 apr 2024 08:11
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17 apr 2024 12:09
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17 maa 2024 15:09
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20 jan 2024 14:43
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02 dec 2023 07:36
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27 nov 2023 16:09
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14 nov 2023 14:09
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14:09F1
07 nov 2023 13:56
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19 okt 2023 13:22
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13:22F1
10 okt 2023 13:12
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13:12F1
08 okt 2023 15:14
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15:14F1
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14:23F1
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10:47F1
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08:11F1
03 okt 2023 10:09
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10:09F1
12 sep 2023 09:26
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09:26F1
08 sep 2023 15:26
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15:26F1
06 sep 2023 07:36
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07:36F1
29 aug 2023 12:46
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12:46F1
22 aug 2023 10:09
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10:09F1
06 aug 2023 15:38
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15:38F1
01 aug 2023 07:55
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07:55F1
04 jul 2023 07:36
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07:36F1
27 jun 2023 08:48
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08:48F1
26 jun 2023 10:09
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10:09F1
22 jun 2023 13:18
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13:18F1
21 jun 2023 10:09
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10:09F1
15 jun 2023 12:03
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12:03F1
08 jun 2023 15:09
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15:09F1
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08:11F1
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07:36F1
06 jun 2023 11:02
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11:02F1
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10:46F1
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