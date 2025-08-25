user icon
Pirelli voert opvallende verandering door aan banden in Zandvoort

Pirelli voert opvallende verandering door aan banden in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 15:24
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Het wordt een speciaal weekend voor veel fans, maar ook voor bandenleverancier Pirelli. Ze bereiken een bijzondere mijlpaal, en dat is reden voor een feestje.

Na een zomerstop van een paar weken gaat het seizoen weer verder. De voorbereidingen in Zandvoort zijn in volle gang, en het is de verwachting dat er weer tienduizenden oranjefans op de tribunes zullen zitten. De teams en coureurs gaan op jacht naar sterke resultaten, en bandenleverancier Pirelli zal de uitdaging ook aangaan. Voor hen wordt het een bijzonder weekend, want ze rijden hun vijfhonderdste Grand Prix.

Speciale logo's

Pirelli heeft een lange geschiedenis in de Formule 1, en dat gaan ze nu vieren in Zandvoort. Om hun vijfhonderdste Grand Prix te vieren, heeft Pirelli het uiterlijk van de banden aangepast. Op alle auto's en op de hards, mediums en softs zal er een speciaal logo te zien zijn. Dit logo werd eerder al gepresenteerd in Londen tijdens de festiviteiten rondom F1 75.

Worden de speciale banden wel gebruikt?

Het is overigens nog maar de vraag of de banden met het speciale logo zullen worden gebruikt in Zandvoort. Het is namelijk de verwachting dat het hard gaat regenen op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Dan wordt er dus geen gebruik gemaakt van de slicks, en dat zijn precies de compounds waar de speciale logo's op staan.

Extra feestje in Monza

Gelukkig voor Pirelli wordt er over twee weken in Monza ook een klein feestje gevierd. Ze zijn de titelsponsor van de Italiaanse Grand Prix, en ze laten weten dat ze hier een speciaal moment op de planning zullen staan. Teampersoneel, coureurs, het management van de Formule 1 en de hoge heren van de FIA zullen zich hier verzamelen voor een speciaal fotomoment voor Pirelli.

Larry Perkins

Posts: 59.364

Opvallende verandering…

Regenbanden die werken?

  • 1
  • 25 aug 2025 - 15:25
F1 Nieuws Pirelli GP Nederland 2025

  • arone

    Posts: 1.120

    Zwembanden?

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 15:24
  • Larry Perkins

    Posts: 59.367

    Opvallende verandering…

    Regenbanden die werken?

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 15:25
  • mario

    Posts: 14.008

    Bij het lezen van de titel dacht ik dat er een nieuwe compound was toegevoegd... Maar dit is ook leuk en zeker "opvallend" 😉

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 15:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.159

    Volgens de laatste berichten blijft het zondagmiddag droog tijdens de race.
    Dus Pirelli kan zijn gladde banden aan gaan bieden aan de teams.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 15:40
  • van lotje,g

    Posts: 1.056

    Opgevoerde roodwitblauwe ventielen.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 15:57
  • Flexwing

    Posts: 114

    Gaat regenen

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 16:08

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

