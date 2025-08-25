Pirelli voert opvallende verandering door aan banden in Zandvoort

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Het wordt een speciaal weekend voor veel fans, maar ook voor bandenleverancier Pirelli. Ze bereiken een bijzondere mijlpaal, en dat is reden voor een feestje.

Na een zomerstop van een paar weken gaat het seizoen weer verder. De voorbereidingen in Zandvoort zijn in volle gang, en het is de verwachting dat er weer tienduizenden oranjefans op de tribunes zullen zitten. De teams en coureurs gaan op jacht naar sterke resultaten, en bandenleverancier Pirelli zal de uitdaging ook aangaan. Voor hen wordt het een bijzonder weekend, want ze rijden hun vijfhonderdste Grand Prix.

Speciale logo's

Pirelli heeft een lange geschiedenis in de Formule 1, en dat gaan ze nu vieren in Zandvoort. Om hun vijfhonderdste Grand Prix te vieren, heeft Pirelli het uiterlijk van de banden aangepast. Op alle auto's en op de hards, mediums en softs zal er een speciaal logo te zien zijn. Dit logo werd eerder al gepresenteerd in Londen tijdens de festiviteiten rondom F1 75.

Worden de speciale banden wel gebruikt?

Het is overigens nog maar de vraag of de banden met het speciale logo zullen worden gebruikt in Zandvoort. Het is namelijk de verwachting dat het hard gaat regenen op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Dan wordt er dus geen gebruik gemaakt van de slicks, en dat zijn precies de compounds waar de speciale logo's op staan.

Extra feestje in Monza

Gelukkig voor Pirelli wordt er over twee weken in Monza ook een klein feestje gevierd. Ze zijn de titelsponsor van de Italiaanse Grand Prix, en ze laten weten dat ze hier een speciaal moment op de planning zullen staan. Teampersoneel, coureurs, het management van de Formule 1 en de hoge heren van de FIA zullen zich hier verzamelen voor een speciaal fotomoment voor Pirelli.