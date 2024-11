Pirelli ziet geen bewijs voor controversiële bandentruc

Tijdens het spectaculaire raceweekend in Brazilië ontstond er op zaterdagavond een nieuwe rel. Het leek er namelijk op dat Red Bull had geklaagd over de concurrentie. Meerdere teams zouden een systeem gebruiken om water in de banden te spuiten. Pirelli-topman Mario Isola stelt echter dat hier geen bewijs voor is gevonden.

In de afgelopen maanden ontstond er regelmatig controverse om bepaalde trucjes van de teams. Autosportfederatie FIA moest meerdere keren ingrijpen. In Brazilië meldden meerdere media dat Red Bull aan de bel had getrokken over een opvallend trucje dat andere teams zouden gebruiken. Ze verdenken onder meer McLaren ervan dat ze een systeem zouden gebruiken waarmee ze water in de banden laten lopen om ze te koelen zodat ze langer mee kunnen gaan.

Geen bewijs

Pirelli-topman Mario Isola heeft deze verhalen ook meegekregen. De Italiaan ziet echter nog geen opvallende zaken op de data, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik heb geen bewijs. Natuurlijk is het aan de FIA om te beslissen wat ze willen doen en ons te vragen of we ze ergens bij kunnen helpen. Onderaan de streep is het enige wat we kunnen doen ze ondersteunen. Als er iets is wat we kunnen checken of dat we een advies kunnen geven over een bepaalde situatie, dan staan we klaar om te helpen."

Vrij makkelijk

Isola weet niet helemaal wat precies de bedoeling is van het genoemde systeem. De Italiaanse bandenman legt het uit en wijst vooral naar de FIA: "Ik weet niets van een bepaald probleem. Ik heb het verhaal gehoord en ik probeer te begrijpen waarom je dit zou willen doen. Ik heb nu wel een idee, maar voor nu is het oplossen van deze kwestie in handen van de FIA." Isola begrijpt wel hoe het zou werken: "Dit is vrij makkelijk om te doen. Je hebt een buis en daar breng je water mee in de band. Maar hoe het precies werkt, is een ander verhaal. Het moet een thermisch effect opleveren. De overbrenging van warmte tussen de band en de velg zou consistenter moeten zijn, wat minder bandendegradatie moet opleveren. Het zorgt wel voor minder controle van de bandendruk. Het is duidelijk dat een bevochtigingssysteem in een band de controle over de bandendruk verliest, want de druk wordt er hoger van."