McLaren test bewust in de regen met nieuwe Pirelli-banden

De Formule 1-wereld is in de afgelopen dagen ontwaakt uit de winterslaap. Er werden meerdere testdagen afgewerkt, en McLaren deed dat voor bandenleverancier Pirelli. Bij het Italiaanse bedrijf zijn ze heel erg blij met de resultaten die deze testdagen hebben opgeleverd.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris konden afgelopen week voor het eerst dit jaar de baan op. Op het circuit van Paul Ricard werkten ze in een aangepaste MCL80 uit 2023 tests af met de nieuwe regenbanden voor 2026. Om goed voorbereid te zijn op 2026, mag Pirelli dit jaar veertig testdagen afwerken met de teams. Deze week kwam McLaren in actie, en volgende week is het de beurt aan Ferrari.

Op het circuit van Paul Ricard kwam Piastri op dinsdag in actie. Hij kon echter niet zoveel rijden als gehoopt, want de baantemperatuur was te laag. Eén dag later was het de beurt aan Lando Norris, en de Brit wist veel rondjes te rijden in de MCL80. Hij kwam tot 123 rondjes, en daarmee trapte hij het nieuwe jaar af. Op Paul Ricard werden de regenbanden getest, en daarvoor werden de sprinklers rondom het circuit gebruikt.

Betrouwbare data

Pirelli-topman Mario Isola is in zijn sas met de testresultaten. De Italiaan maakt daar geen geheim van en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "De eerste testsessies van 2025 zijn goed bruikbaar gebleken. Wanneer je de regenbanden wil testen, is het niet makkelijk om continu dezelfde vochtige omstandigheden te reproduceren om zijn betrouwbare data te krijgen. Maar over de afgelopen twee dagen hebben we veel belangrijke informatie verzameld als het gaat om het vaststellen van de nieuwe intermediates en de regenbanden."

Drukke weken

Isola onthult dat het drukke weken gaan worden voor de mensen bij Pirelli. Voor de start van het seizoen staan er namelijk nog allerlei tests op het programma: "Het wordt een druk jaar voor onze engineers die zich bezighouden met de ontwikkeling. Na de komende twee weken komen er nog twee testsessies aan. Allebei in Spanje: 4 en 5 februari met McLaren en Ferrari in Barcelona. Op 12 en 13 februari rijdt Alpine op Jerez beide dagen met ons, terwijl McLaren en Mercedes één dag mee doen."