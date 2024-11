Pirelli verklaart snellere rondetijden

Lando Norris ging gisteren met de sprintpole aan de haal. Zijn poletijd was maar liefst 3,442 seconden sneller dan de snelste tijd waarmee Oscar Piastri vorig jaar de sprintpole pakte. Volgens Pirelli hebben de snellere rondetijden in 2024 met meerdere redenen te maken.

Het Losail International Circuit vormt dit weekend het decor voor de 23e en tevens één na laatste race van het Formule 1-seizoen 2024. Het bloedsnelle circuit in Doha is erg geliefd onder de rijders en dat bleek ook wel na de kwalificatie. "Het is hier zo snel. Het voelt als het snelste circuit van het jaar. De laatste sector voelt alsof je steeds moet blijven volhouden", zei Lando Norris na de kwalificatie tegenover F1.com. Hij is de man die gisteren met de sprintpole aan de haal ging in Qatar. Met zijn 1.21,012 was hij niet het snelst, maar was hij ook een flinke klap sneller dan de sprintpole van vorig jaar.

Toen was het Oscar Piastri die met de sprintpole aan de haal ging, maar hij noteerde slechts een 1.24,454, waardoor Norris maar liefst 3,442 seconden rapper was dan de tijd waarmee zijn teamgenoot in 2023 met de sprintpole aan de haal ging. Normaal gesproken worden de tijden alleen zoveel sneller als de lay-out van een circuit worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van de lay-out van het circuit de Barcelona-Catalunya. Er werd voor de 2023-editie van de GP van Spanje namelijk besloten om de laatste chicane te verwijderen, waardoor twee langzame bochten werden ingeruild voor twee snelle rechter knikken. Hierdoor werd de rondetijd veel sneller. In 2022 pakte Charles Leclerc pole met een 1,18,750, terwijl Verstappen een jaar later zonder de langzame chicane tot een 1.12,272 kwam op het Catalaanse circuit.

"Dat draagt bij aan de evolutie van de baan"

Maar in Qatar heeft er geen aanpassing aan de lay-out plaatsgevonden. Alleen de vorig jaar veelbesproken piramidekerbstones zijn verwijderd en vervangen door andere kerbstones. Bovendien zou je ook kunnen stellen dat de baan door de toevoeging van de grindstroken naast de baan langzamer is geworden, want de coureurs kunnen nu veel minder wijd gaan dan vorig jaar. Toch is de baan een stuk sneller geworden. Dat heeft volgens Simone Berra, F1 chief engineer bij Pirelli, met meerdere redenen te maken.

"Het was eerlijk gezegd heel indrukwekkend, maar deels ook verwacht", vertelt de Italiaan tegenover Mototsport.com. "In de simulaties kwamen we tot een 1.21.7. Daar zaten we dus niet ver vandaan, maar de coureurs waren zelfs nog sneller. Het komt waarschijnlijk door de omstandigheden op de baan, die veel beter zijn in vergelijking met vorig jaar. Er is veel meer grip. Dit jaar rijden ook de Formule 2, F1 Academy en Porsches in het voorprogramma, wat natuurlijk ook bijdraagt aan de evolutie van de baan." Dat viel ook Oscar Piastri op na de kwalificatie: "Dit circuit is mega om rond te rijden. Er is veel meer grip dan vorig jaar, dus de snelle bochten zijn erg leuk", vertelde hij tegenover Sky Sports.

20 graden koeler

Maar het hogere gripniveau is niet de enige reden voor de veel snellere rondetijden. Het heeft ook te maken met de lagere temperaturen. Vorig jaar werd de raceweekend op het Losail International Circuit begin oktober afgewerkt. In die tijd van het jaar liggen de temperaturen rond de 35-40 graden Celsius in Qatar. Daarom heeft de Formule 1, ook omdat Qatar graag later op de kalender wilde komen, de race in Doha verplaatst naar eind november/begin december, waardoor de temperaturen dit jaar rond de 20 à 21 graden Celsius liggen. " Daardoor liggen de temperaturen bijna 20 graden lager dan vorig jaar. Dat heeft een ontzettend grote invloed" , stelt Berra.

De lagere temperaturen zorgen er namelijk voor dat de banden niet alleen meer grip leveren, maar ook minder snel oververhit raken. Bovendien heeft de koudere lucht ook een grote invloed. Koude lucht is namelijk dichter dan warme lucht, wat ervoor zorgt dat de motor beter presteert en er meer downforce is. Dat zorgt weer voor snellere rondetijden.

Doorontwikkeling bolides

Tot slot speelt ook de doorontwikkeling van de F1-bolides een grote rol op de snellere rondetijden. De teams hebben hun auto tijdens de winterstop en gedurende het jaar verbeterd door middel van updatepakketten, en dat speelt zeker mee volgens Berra. "Dat ene jaar heeft zeker effect. Normaal gesproken gaat het om ongeveer zeven of acht tienden", legt de chief engineer van Pirelli uit. "Dus als we alle factoren bij elkaar optellen, dan komen we tot deze heel interessante en vooral snelle rondetijd."