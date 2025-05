Pirelli heeft bijzondere plannen om F1 spannender te maken

Pirelli is bezig met een zoektocht naar meer verschillende strategieën. De Italiaanse bandenleverancier sluit daarbij geen enkele optie uit. Ook het overslaan van een bandencompound behoort tot de opties van Pirelli.

In Imola heeft Pirelli voor het eerst de C6-compound meegenomen. Deze nieuwe, zachte band moet voor meer strategieën zorgen. Vooral tijdens straatraces als Monaco. Imola lijkt niet de beste keuze, want de afgelopen jaren was daar vooral een eenstopper.

Lengte

Volgens Pirelli's hoofdingenieur Simone Berra is het geen verrassing dat de strategie 'gewoon' een een-stopper is in Imola: "Coureurs verliezen 27 tot 28 seconden met een pitstop. Het is dus ingewikkeld om voor de tweestopper te gaan, tenzij de bandenslijtage echt hoog is", legt Berra uit in gesprek met internationale media. "Maar we weten dat de teams met de race leren en zelfs op de nieuwe compounds, wanneer we een stap zachter gaan zoals in Jeddah of Miami, weten zij er een eenstopper van te maken."

"Ze leren de banden dus te managen en hoe ze de temperaturen onder controle kunnen houden. Het zou me dus niet verbazen als het merendeel voor de eenstopper gaat." De zachte band gaat ook mee naar Monaco en Canada, maar ook in Baku en Singapore gaat waarschijnlijk met de zachte C6-band gereden worden. Pirelli wil als voorbeeld in plaats van een C1-, C2- en C3-band een C1-, C3- en C4-band meenemen, zodat teams verplicht zijn met strategieën te spelen.

Voorlopig niet

"We moeten dat evalueren", benadrukt Berra. "Ik denk niet dat dit gaat gebeuren voordat we halverwege het seizoen zitten. Als we besluiten om het te doen, zou dat in de tweede seizoenshelft zijn. We zijn in gesprek met hen en doen de simulaties." Er is ook gevraagd hoe de Formule 1 er momenteel tegenover staat: "De benadering is positief."

"We werken allemaal in dezelfde richting met de FIA en F1. We willen goede races en verschillende strategieën zien, want dat maakt een betere show. Maar het is duidelijk niet zo makkelijk om heel snel een goede beslissing te nemen. We simuleren verschillende scenario's en als we dan een voorstel klaar hebben, zullen we het bespreken. We willen de teams er ook graag bij betrekken, want het is goed om hun standpunten in te zien."