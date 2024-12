Pirelli: "Lekke banden Qatar niet veroorzaakt door brokstukken spiegel"

Lewis Hamilton en Carlos Sainz kregen vorige weekend in Qatar met een lekke band te maken. Het leek erop dat zij over brokstukken van de spiegel van Albon waren heen gereden, maar Pirelli komt na een eerste onderzoek tot een andere conclusie.

Tijdens de Grand Prix van Qatar deed zich halverwege de race een bijzondere situatie voor. Williams-coureur Alexander Albon verloor namelijk op het rechte stuk zijn spiegel, en dat zorgde voor heel veel chaos. De wedstrijdleiding koos er namelijk voor om het af te doen met een in eerste instantie dubbele gele vlag en later een geel-rode vlag gele. Hierdoor bleef het onderdeel op start/finish net voor bocht één op de baan liggen. De spiegel lag echter wel naast de racelijn, maar omdat bocht één de beste inhaalmogelijkheid was, kon het zomaar eens zijn dat er een coureur over het onderdeel heen zou gaan rijden.

Dat gebeurde toen Valtteri Bottas op een ronde werd gezet door Oscar Piastri en Charles Leclerc. De Fin moest vanwege blauwe vlaggen van de racelijn af en reed vol over de spiegel. Een ronde later kregen Lewis Hamilton en Carlos Sainz beiden te maken met een lekke banden, waardoor de safety car de baan op moest komen. Het leek voor veel mensen dan ook een eenvoudige rekensom: het glas van de spiegels had voor lekke banden gezorgd. Maar nadat bandenleverancier Pirelli afgelopen donderdag begonnen is met het eerste onderzoek, blijkt dat de lekke banden niet veroorzaakt werden door de brokstukken van de spiegel.

"Uit de data van de telemetrie konden we opmaken dat er al verlies van bandendruk was voordat Bottas de spiegel op het rechte stuk raakte", verklaart hoofdengineer van Pirelli's Formule 1-afdeling, Simone Berra tegenover Motorsport.com. "De lekke banden vonden dus op andere plekken van het circuit plaats, ofwel door andere brokstukken, ofwel om een andere reden." Dat is dezelfde conclusie die Mercedes eerder deze week ook al trok, zo onthulde trackside engineering director, Andrew Shovlin, eerder deze week in een video van de Duitse renstal.

Compleet beeld over twee weken

De analyse van Pirelli is echter nog niet afgerond, want de komende dagen zal de bandenleverancier in Italië verder gaan kijken naar de lekke banden van Hamilton en Sainz. "We zullen al onze gebruikelijke controles doen en kijken naar een dwarsdoorsnede van de banden, de wangen van de banden, de vermoeidheid van het rubber en de restlevensduur wat betreft de vermoeiingsweerstand", aldus de Italiaan. "We zullen al deze tests uitvoeren en stellen de FIA en de teams natuurlijk op de hoogte van de uitkomst. Op dit moment hebben we nog geen resultaten. Alles is nog gaande. Mogelijk hebben we aan het eind van komende week iets, maar het duurt waarschijnlijk nog twee weken voordat we een compleet beeld hebben van wat er is gebeurd."