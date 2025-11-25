Bandenleverancier Pirelli gaat na één seizoen afscheid nemen van de veelbesproken C6-band. Dit seizoen gebruikte Pirelli zes verschillende compounds, maar de zachtste variant kon op veel kritiek van onder meer Max Verstappen rekenen. Hij krijgt nu zijn zin, want na een uitgebreide evaluatie heeft Pirelli besloten in te grijpen.

Volgend jaar gaan er nieuwe technische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1. Dat betekent dat de auto's er heel anders uit gaan zien, en dat Pirelli ook wat aanpassingen moet doorvoeren. Er werden in de afgelopen maanden meerdere tests georganiseerd, waar de teams reden met zogenaamde 'mule cars'. Deze wagens waren aangepast met het oog op 2026, zodat Pirelli de juiste data kon verzamelen.

Pirelli heeft besloten om zowel de voor- als de achterband iets te versmallen voor volgend jaar. De voorbanden worden met 25 millimeter versmald naar 280 millimeter, terwijl de achterbanden dertig millimeter smaller worden en volgend jaar 375 millimeter breed zijn.

Welk besluit heeft Pirelli genomen?

De bandenconstructies voor 2026 zijn volgens Pirelli al op 1 september afgerond, maar nu hebben ze bekendgemaakt welke compounds er voor volgend jaar worden gehomologeerd. De Italiaanse bandenleverancier gaat ook volgend jaar weer werken met de C1, C2, C3, C4 en de C5. Dat betekent dat er volgend jaar niet meer zal worden gereden met de C6-banden, die dit jaar werden geïntroduceerd.

De nieuwe C6-band werd dit seizoen slechts een paar keer gebruikt, en Pirelli laat in een statement weten dat het onmogelijk bleek om aan de gewenste delta te voldoen. Het tijdsverschil tussen de C5 en de C6 was volgens Pirelli te klein, en het leverde geen merkbaar prestatievoordeel op.

Verstappen krijgt zijn zin

Max Verstappen krijgt zijn zin door dit besluit van Pirelli. Tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan haalde hij hard uit, en stelde hij dat hij in gesprek wilde gaan met Pirelli. Hij suggereerde dat ze de band beter thuis konden laten, omdat de band toch niet werkt. Of er echt gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Verstappen en Pirelli, is niet duidelijk. Zijn kritiek was in ieder geval niet aan dovemansoren gericht.

De nieuwe banden worden over twee weken nog één keer getest tijdens de post season test in Abu Dhabi. Twee dagen na de seizoensfinale zullen alle teams hier in actie komen.