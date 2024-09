VT2 Mexico duurt halfuur langer vanwege bandentest

Het Formule 1-seizoen ligt momenteel even een paar weken stil, maar volgende maand barst de actie weer los. Het circus reist dan ook weer af naar Mexico, en daar krijgen de teams en coureurs het druk op de vrijdag. De tweede vrije training zal namelijk langer duren dan normaal.

Volgens de officiële planning van de Formule 1 duurt de tweede vrije training in Mexico anderhalf uur. De sessie op vrijdag 26 oktober is met een half uur verlengd. Het nieuws werd niet uitgebreid aangekondigd, maar de reden hiervoor is allesbehalve bijzonder. Bandenleverancier Pirelli wil namelijk een aantal testen gaan uitvoeren met het oog op het aankomende seizoen van 2025.

Pirelli wil namelijk een test gaan uitvoeren met de nieuwe zachte banden voor 2025. De tweede vrije training duurt hierdoor een halfuur langer. Dit is niet vreemd, want in de afgelopen jaren gebeurde dit vaker. In Mexico werd er al eerder getest met nieuwe banden, en eerder was ook het Circuit of the Americas in Austin hier het decor voor. Dit zorgt er wel voor dat de training minder interessant is, want de teams werken testprogramma's voor Pirelli af. Voor de fans in Nederland wordt het een latertje, want de training is volgens het tijdschema van de Formule 1 pas om 01:30 afgelopen.