Formule 1 kijkt naar definitief invoeren ATA

Bandenleverancier Pirelli experimenteert dit seizoen met een alternatief kwalificatieformat. In Hongarije en op het circuit van Monza werd er gewerkt met de zogenaamde Alternative Tyre Allocation (ATA). De coureurs zijn niet bepaald fan van het experiment, maar volgens Mario Isola denken de Formule 1 en de FIA aan het opnemen van de ATA in de regels.

Dit seizoen wordt er met drie verschillende kwalificatieformats gewerkt. Naast het gebruikelijke kwalificatieformat wordt er immers ook gewerkt met het sprintformat en dus ook met de ATA. Bij dit experiment van bandenleverancier Pirelli hebben de teams de beschikking over minder compounds en zijn ze verplicht om voorgeschreven banden te gebruiken per sessie. In het eerste kwalificatiedeel moeten de coureurs met de hards rijden, in Q2 met de mediums en in Q3 met de softs.

Beslissing

Veel coureurs zijn geen fan van het experiment van Pirelli. Wereldkampioenschapsleider Max Verstappen is bijvoorbeeld zeer kritisch. Pirelli-topman Mario Isola laat weten dat hij met de FIA en de Formule 1 de plus- en minpunten van het experiment bespreekt. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We moeten de voor- en de nadelen van het nieuwe format nog gaan beoordelen. Daarna nemen we er een beslissing over."

Aanpassen

Isola geeft aan dat het ATA-format nog kan worden aangepast. Zo kan het aantal compounds worden uitgebreid en liggen er meerdere opties op tafel. Isola legt het uit: "Als het nodig is om het plan een beetje aan te passen, zoals bijvoorbeeld het overwegen van één extra setje voor VT2 in plaats van zeven voor de race, met dan slechts zes sets voor de race. Dat is dan mogelijk meer dan genoeg. Misschien is een extra set voor VT2 met hetzelfde totale aantal ook mogelijk."