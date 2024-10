Dit gaat Pirelli doen in VT2 in Mexico

De tweede vrije training in Mexico duurt straks anderhalf uur. Dat betekent dat de sessie en halfuur langer duurt dan gebruikelijk, dit komt door bandenleverancier Pirelli. Alle teams en coureurs zullen tests gaan uitvoeren, maar een vijftal coureurs heeft tijdens een gedeelte van de sessie een uitzonderingspositie.

Enkele weken geleden werd al duidelijk dat de tweede vrije training in Mexico langer zou gaan duren dan gebruikelijk. Pirelli zal namelijk een aantal tests gaan uitvoeren met de banden voor volgend jaar. Het is niet nieuw dat ze dit doen, want in de voorgaande jaren was dit ook al een aantal keren het geval. Het Autodromo Hermanos Rodriguez was toen ook het decor voor deze tests.

Vergelijken

Pirelli heeft voor deze training de zachtste banden voor 2025 meegenomen naar Mexico. Elke coureur krijgt twee setjes banden voor deze training en ze zullen een specifiek testprogramma gaan afwerken. Eén van de setjes is gemaakt voor dit jaar, terwijl het andere setje voor 2025 is bedoeld. De teams en coureurs weten niet met welk setje ze rijden, want Pirelli wil de verschillen tussen de twee setjes kunnen vergelijken. Dat betekent dus dat het ene team met hardere compounds kan rijden, terwijl een ander team met de zachtste van de zachte compounds kan rijden.

Uitzonderingen

Dat betekent dus dat de rondetijden niet heel relevant zullen zijn voor deze sessie. Alle teams moeten ook een peformancerun en een longrun gaan rijden. Niet alle coureurs zullen de hele sessie gaan werken voor Pirelli. Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, Fernando Alonso en Guanyu Zhou staan in de eerste vrije training namelijk hun auto af aan een rookie. In VT2 werken ze 60 minuten tests voor Pirelli af, terwijl ze de overige dertig minuten mogen gebruiken om data te verzamelen en de verloren tijd mogen inhalen.