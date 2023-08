Pirelli wil problemen met huidige regenbanden oplossen en denkt aan nieuw type intermediates

Pirelli, de officiële bandenleverancier van de Formule 1, stelt voor om een derde type regenband te produceren. Topman Mario Isola onthult het voorstel nadat meerdere coureurs én teams vanuit de koningsklasse hun beklag deden over de ‘nutteloze’ regenbanden die in het Belgische Grand Prix-weekend werden gebruikt.

De klaagzang over de regenbanden werd ook tijdens het raceweekend op circuit Spa-Francorchamps gegeven, waar het bij alle officiële sessies van de Formule 1 met bakken uit de lucht kwam vallen. Voorzitter van de F1-rijdersbond George Russell noemde de banden met de blauwe wang ‘nutteloos’, terwijl meerdere collega's van hem aangaven het type rubber alleen maar te gebruiken wanneer er tijdens regenachtige omstandigheden achter de safety car wordt gereden.

De full-wets zijn de banden waar de coureurs het meest veilig op kunnen racen, maar die vallen wat rondetijden betreft in het niet bij de intermediates. Daarom kiezen coureurs er sneller voor om naar de groen-gewangde banden te switchen, met het hogere risico om te crashen.

Ook was bij het Belgische Grand Prix duidelijk dat de huidige generatie F1-auto's tijdens regenval veel spray genereren. Zodoende wordt het zicht vanuit de bloedsnelle openwielbolides alleen maar slechter, terwijl vanuit de cockpit al weinig te zien valt, zo merkten meerdere coureurs op.

Pirelli-baas Mario Isola meent de boodschap van de F1-coureurs luid en duidelijk binnen te hebben gekregen, en hamert erop om het een onderwerp van gesprek te maken tijdens de vergaderingen waar niet alleen de Italiaanse bandenfabrikant, maar ook de F1-teams en de FIA aanwezig zullen zijn.

“In Spa hebben we duidelijke feedback van de intermediates en de wets gekregen. Nu is het een kwestie om met de FIA en de F1-teams in gesprek te gaan. Het zou mooi zijn als er ook een aantal coureurs aanwezig kunnen zijn, zodat we de juiste beslissingen kunnen maken.”

Tussen de werkende performancewindows van de intermediates en de full-wets zit een te groot verschil, denkt Isola hardop na. “Het kan zijn dat de nieuwe regenbanden nog niet goed genoeg zijn om een brug richting de intermediates te slaan. Eén van onze problemen is echter dat we de regenbanden alleen op Paul Ricard en op Fiorano kunnen testen. Dat zijn circuits die anders van karakter zijn dan bijvoorbeeld Spa of Silverstone.”

"We hebben nu (na de Belgische Grand Prix) de beide banden met elkaar kunnen vergelijken. Daar ontdekten we dat de wets in performance verbeterd moeten worden, zodat er een betere overbrugging naar de intermediatebanden is."

Pirelli zal haar volledige regenbanden naar alle waarschijnlijkheid moeten aanpassen, maar hoe de fabrikant aan een oplossing gaat werken, blijft nog afwachten. Volgens Isola hangt er namelijk veel van af hoe de FIA het probleem rondom de zichtbaarheid vanuit de cockpit gaat tackelen. Hiervoor is de internationale autosportbond begonnen aan het testen met zogenoemde 'spray guards'. Mochten deze echter niet naar behoren werken, dan zou Pirelli kunnen bijspringen om een derde band te produceren die ook tijdens natte omstandigheden gebruikt kan worden.

"Als er in de toekomst weinig aan de huidige regels veranderd, en er tijdens regenachtige omstandigheden niet geracet wordt, dan zou het naar mijn mening de beste oplossing zijn om een soort super-intermediateband te maken. Dat is een bandencompound die meer tijdens echt natte omstandigheden zou werken. Dan kunnen we met één type band de grenzen van de limiet dekken die de overgang naar droge omstandigheden heeft."

"Maar als de huidige regenbanden alleen maar achter de safety car gebruikt worden, ben ik het met de coureurs eens dat deze momenteel weinig nut hebben. Dus het is een kwestie om met z'n allen te beslissen welke richting we op willen", concludeert Isola.