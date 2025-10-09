Max Verstappen maakt van zijn hart geen moordkuil. De Nederlandse Red Bull-coureur was zeer kritisch op de nieuwe banden van Pirelli, en hij vroeg zich af wat het nut hiervan was. Pirelli-topman Mario Isola reageert nu voor het eerst op de kritiek van Verstappen.

Verstappen veroverde vorige maand de pole position in Azerbeidzjan. Op het circuit van Bakoe kwalificeerden veel coureurs zich op de mediumbanden, omdat de nieuwe C6-compounds zich niet goed gedroegen. Verstappen was hier niet zo blij mee, en stelde dat Pirelli deze banden beter thuis kan houden. Hij kondigde aan dat hij in gesprek wilde gaan met Pirelli, maar ze zijn nog niet met elkaar om tafel gegaan.

Nog geen gesprek

Pirelli-topman Mario Isola heeft de kritiek van Verstappen ook meegekregen. De Italiaan komt met een reactie in een interview met Motorsport.com: "Ik heb de opmerkingen van Max gelezen. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om er met Max over te praten, maar dat zal ik nog wel gaan doen. Het is sowieso niet heel erg urgent, aangezien we de C6-banden dit jaar in geen enkele race meer zal worden gebruikt."

Waarom heeft Pirelli de plannen aangepast?

Deze uitspraken van Isola zijn opvallend, want het was de bedoeling dat de C6-banden dit seizoen nog twee keer zouden worden gebruikt. In Singapore waren deze compounds echter nergens te bekennen, en dat zal ook het geval zijn in Las Vegas.

Isola legt uit waarom Pirelli deze keuze heeft gemaakt: "Het initiële idee was om de C6 ook te gaan gebruiken in Singapore en Las Vegas, maar dat plan hebben we afgeschaft. Dat komt doordat de banden in Singapore meer te voorduren krijgen, en in Las Vegas is de temperatuur een factor om rekening mee te houden. Daardoor zou je graining kunnen krijgen en daardoor was de C6 voor die races ook geen optie meer."