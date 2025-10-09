user icon
Pirelli-topman reageert op forse kritiek van Verstappen

Pirelli-topman reageert op forse kritiek van Verstappen
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 11:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt van zijn hart geen moordkuil. De Nederlandse Red Bull-coureur was zeer kritisch op de nieuwe banden van Pirelli, en hij vroeg zich af wat het nut hiervan was. Pirelli-topman Mario Isola reageert nu voor het eerst op de kritiek van Verstappen.

Verstappen veroverde vorige maand de pole position in Azerbeidzjan. Op het circuit van Bakoe kwalificeerden veel coureurs zich op de mediumbanden, omdat de nieuwe C6-compounds zich niet goed gedroegen. Verstappen was hier niet zo blij mee, en stelde dat Pirelli deze banden beter thuis kan houden. Hij kondigde aan dat hij in gesprek wilde gaan met Pirelli, maar ze zijn nog niet met elkaar om tafel gegaan.

Nog geen gesprek

Pirelli-topman Mario Isola heeft de kritiek van Verstappen ook meegekregen. De Italiaan komt met een reactie in een interview met Motorsport.com: "Ik heb de opmerkingen van Max gelezen. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om er met Max over te praten, maar dat zal ik nog wel gaan doen. Het is sowieso niet heel erg urgent, aangezien we de C6-banden dit jaar in geen enkele race meer zal worden gebruikt."

Waarom heeft Pirelli de plannen aangepast?

Deze uitspraken van Isola zijn opvallend, want het was de bedoeling dat de C6-banden dit seizoen nog twee keer zouden worden gebruikt. In Singapore waren deze compounds echter nergens te bekennen, en dat zal ook het geval zijn in Las Vegas.

Isola legt uit waarom Pirelli deze keuze heeft gemaakt: "Het initiële idee was om de C6 ook te gaan gebruiken in Singapore en Las Vegas, maar dat plan hebben we afgeschaft. Dat komt doordat de banden in Singapore meer te voorduren krijgen, en in Las Vegas is de temperatuur een factor om rekening mee te houden. Daardoor zou je graining kunnen krijgen en daardoor was de C6 voor die races ook geen optie meer."

iOosterbaan

Posts: 2.046

Ofwel ze waren het eens met de kritiek van Verstappen...zal niet puur door Verstappen komen dat ze hiervoor gekozen hebben om de C6 thuis te laten. Maar zal ook niet genegeerd zijn Max z'n input.

  • 4
  • 9 okt 2025 - 11:55
Reacties (8)

  • iOosterbaan

    Posts: 2.046

    Ofwel ze waren het eens met de kritiek van Verstappen...zal niet puur door Verstappen komen dat ze hiervoor gekozen hebben om de C6 thuis te laten. Maar zal ook niet genegeerd zijn Max z'n input.

    • + 4
    • 9 okt 2025 - 11:55
    • F1jos

      Posts: 4.714

      Max maakt de F1 great again!

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 12:02
    • AUDI_F1

      Posts: 3.334

      Het was in elk geen forse kritiek van Verstappen zoals de titel zegt.
      Maar zal meer een gesprek worden over hoe het beter kan, en heb de indruk dat Pirelli daar altijd wel oren naar heeft.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 12:13
    • mario

      Posts: 14.268

      Ook Pirelli moet er alles aan doen om Max toch WK te laten worden 😉

      • + 3
      • 9 okt 2025 - 12:20
    • Pietje Bell

      Posts: 31.417

      Mario Isola is een uitermate vriendelijke man. Heel sympathiek en staat
      altijd voor alles open. Hij moet natuurlijk in eerste instantie naar zijn
      opdrachtgevers luisteren, maar als iets niet werkt werkt het niet
      en staat hij daar voor open.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 12:29
    • SennaS

      Posts: 10.539

      Mario,
      Eerst de Fia en nu ook Pirelli?

      • + 2
      • 9 okt 2025 - 12:50
    • mario

      Posts: 14.268

      😂😂😂

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 14:42
  • SennaS

    Posts: 10.539

    Als regerend wk mag Max zijn mening geven.
    Maar ze rijden allemaal op dezelfde banden, dus de onderlinge verhoudingen worden niet door de banden verstoort, lijkt mij.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 12:48

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

