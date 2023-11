Pirelli vreest Las Vegas: "De banden koelen af op de rechte stukken"

De Grand Prix van Las Vegas van aankomend weekend belooft een enorm spektakelstuk te worden. Het is een bijzonder circuit en de temperaturen zullen waarschijnlijk zeer laag zijn. Dit wordt een grote uitdaging en ook bij bandenleverancier Pirelli verwacht men een lastig weekend.

De temperaturen in Las Vegas zullen tijdens de sessies dalen tot onder de tien graden Celsius. Dit vormt een grote uitdaging voor de teams en ook voor bandenleverancier Pirelli. Op de extreem lange rechte stukken in Las Vegas zal de temperatuur van de banden dalen tot ongeveer dertig graden Celsius. Dit brengt dus veel gevaren met zich mee, want de coureurs kunnen tegen onder meer flinke graining gaan aanlopen.

Pirelli-topman Mario Isola kent de uitdagingen van het gloednieuwe circuit in Las Vegas. De Italiaanse topman legt de situatie uit aan Motorsport.com: "Uit onze simulaties is naar voren gekomen dat het een heel snel circuit is en dat de bochten niet heel zwaar zijn. In tegenstelling tot Silverstone heb je geen snelle bochten, terwijl je daar juist veel energie in de banden pompt. Het asfalt is daarnaast niet hetzelfde als regulier asfalt voor normale wegen, maar het is ook niet heel ruw. Het asfalt, de lay-out en de koelere temperaturen betekenen niet dat de banden veel hitte generen, daardoor koelen ze af op de rechte stukken."