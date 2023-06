Schumacher rijdt 152 rondjes tijdens eerste Mercedes-test

Mick Schumacher maakte gisteren op het circuit van Barcelona zijn eerste Formule 1-meters van het seizoen. De Duitse coureur werkte voor het team van Mercedes de tweede dag van de Pirelli-test af. Schumacher beleefde een foutloze dag en reed een groot aantal rondjes op de Spaanse omloop.

De teams van Ferrari en Mercedes werkten deze week een tweedaagse test voor bandenleverancier Pirelli af. Gisteren mocht reservecoureur Mick Schumacher plaatsnemen in de Mercedes en maakte hij zijn eerste meters van het seizoen in een huidige Formule 1-wagen. Mercedes communiceerde naar de buitenwereld dat de test foutloos verliep en dat Schumacher in totaal 152 rondjes heeft gereden. Schumachers snelste ronde was een 1.18.974.