Formule 1 maakt comeback op Nürburgring met speciale test

De iconische Nürburgring Nordschleife is in de afgelopen maanden weer op de kaart gezet door Max Verstappen. Het circuit in de Duitse Eifel is zeer populair, en later deze maand zal ook de Formule 1 er terugkeren. Niet voor een race, maar voor een test voor bandenleverancier Pirelli.

Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er ruimte gekomen om te testen. Na de Japanse Grand Prix bleven de teams van Red Bull en Racing Bulls hangen om te testen op het circuit van Suzuka. Het was de bedoeling om de nieuwe compounds van Pirelli te testen, maar door de regenval werd het een regenbandentest.

Pirelli is van plan om in de komende weken twee extra bandentests te organiseren, zo hebben ze laten weten na afloop van de test in Suzuka. Op 9 en 10 april zal er een speciale regenbandentest plaatsvinden op het circuit van Fiorano. Ferrari zal op hun eigen privécircuit in actie komen, en de sprinklers rondom de baan zullen dus van pas komen. Op 14 en 15 april staat er dan een gewone bandentest gepland met Mercedes en McLaren op de Nürburgring.

Wat gaat er nu gebeuren?

In de Eifel zullen ze geen gebruikmaken van de Nordschleife, maar zullen de twee teams op het Grand Prix-circuit in actie komen. De laatste keer dat er een officieel F1-evenement plaatsvond op de Nürburgring, was in 2020. Tijdens het coronaseizoen werd de race op de Ring aan de kalender toegevoegd als noodoplossing. De race stond op de kalender als de Grand Prix van de Eifel, en de zege ging naar Lewis Hamilton, hij kwam vlak voor Max Verstappen over de streep.

Wat is de invloed van Verstappen?

Verstappen heeft in de afgelopen weken voor een flinke aandachtsboost voor de Nürburgring gezorgd. Hij neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding op die race nam hij deel aan de NLS2-race. Samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon wist hij deze race te winnen, al werden ze een paar uur later gediskwalificeerd.

Verstappen was eerder deze week ook op de Ring te vinden, toen hij met zijn GT3-team een testdag uitvoerde. De weersomstandigheden zaten hem niet mee, want toen hij in de ochtend de baan opkwam, was het aan het sneeuwen. Lachend verklaarde hij later dat het aanvoelde als rijden op ijs.

The Wolf

Posts: 528

ik praat nu even puur namens mezelf, maar was altijd puur F1 fan en haalde voor andere klassen de neus op. F1 anno '26 zorgt er in dat opzicht wel voor dat ik plotseling allerlei raceklasses buiten F1 aan het herontdekken ben.

  • 9
  • 2 apr 2026 - 10:34
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Pirelli Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.543

    Laat me raden wie daar voor straf niet aan mag meedoen...

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 09:33
    • 919

      Posts: 4.181

      Johny Herbert, David Coulthard, Martin Brindle, Guido van de Garde, Christian Albers en Tim en Tom Coronel.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 11:41
  • Joeppp

    Posts: 8.486

    Als je leuke autosport wil zien moet je nu even naar Zandvoort rijden, daar zijn ze aan het testen met Formule3 auto's. Mooi scherp geluid en uiterst snelle wendbare autootjes. Daarnaast rijdt om 18:00 de Inmotion auto van de TU Eindhoven. Vol elektrisch waarmee ze ooit aan Lemans willen meedoen. Leuk om te zien hoe in Nederland hoog opgeleide studenten aan zo'n project werken. Alles gewoon gratis toegankelijk.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 09:56
    • Pietje Bell

      Posts: 34.088

      Jij bent daar nu? Zo ja, veel plezier @Joeppp!

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 10:30
    • The Wolf

      Posts: 524

      ik praat nu even puur namens mezelf, maar was altijd puur F1 fan en haalde voor andere klassen de neus op. F1 anno '26 zorgt er in dat opzicht wel voor dat ik plotseling allerlei raceklasses buiten F1 aan het herontdekken ben.

      • + 9
      • 2 apr 2026 - 10:34
    • f(1)orum

      Posts: 9.899

      "F1 anno '26 zorgt er in dat opzicht wel voor dat ik plotseling allerlei raceklasses buiten F1 aan het herontdekken ben."

      Dat snap ik. Logisch. Begrijpelijk. Helder. Onmiskenbaar.

      Dus is de FE nu wat voor je?

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 10:43
    • Joeppp

      Posts: 8.486

      Nee Pietje, ik was er gisteren even. Ik woon er vlakbij en in mijn werk heb ik er ook regelmatig mee te maken. @Wolf, de F3 ga ik ook niet op tv volgen maar het is wel leuk om zo tussen al die gasten op het circuit te bewegen. Ondanks dat het professioneel moet zijn is het voor vele die er werken gewoon een passie en een uit de hand gelopen hobby, dat geeft een leuke sfeer. En die auto's ga je dan vanzelf waarderen als ze rondrijden.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 10:52
    • The Wolf

      Posts: 524

      @f(1)orum,
      F1? Pfff mij veel te elektrisch die meuk, rijdende stofzuigers, niet aan mij besteed. Geef mij maar Formule E...

      Tuurlijk. Logisch!

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 11:09
    • d@nny

      Posts: 3.597

      Gaat mij geeneens om het electrische deel van de F1 maar hoe het allemaal gebruikt kan worden op het ogenblik.

      Ik weet niet hoe je het voor elkaar kan krijgen maar eigenlijk zou je iets moeten verzinnen dat je in je opwarmronde de batterij volledig oplaad, en dat als je hem elke ronde weer helemaal kan opladen tot het einde van de race. De deployment in het rondje moet zo zijn dat je het in principe het hele rondje moet kunnen volhouden en dat de batterij dan misschien maar 20% van het vermogen levert.

      Bovenstaande is natuurlijk ter plekke verzonnen door mij maar het punt is dat de helft van je vermogen niet zomaar zou moeten kunnen verdwijnen in de koningsklasse van de autosport.

      Ben zelf een aantal jaar terug al weer meer de F2, F3, Indy en Nascar gaan kijken. Over het algemeen veel leuker dan de F1. Ook FE gekeken maar vooral toen het meer een winterserie was, nu veel minder. Oh en de Supercars in australie aangezien ik hier vertoef.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 12:16
    • d@nny

      Posts: 3.597

      kan je geen ouderwetse dynamo zoals vroeger met je fietslamp aan het voorwiel op de voorband van een F1 wagen zetten? Constant opladen door het draaiende wiel :-)

      Of dmv een computerinstelling altijd de rem er 0.1% (om gewoon een nummer te noemen) op hebben staan om de batterij constant op te laden? :-)

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 12:18
    • f(1)orum

      Posts: 9.899

      @Donny: Of je schroeft de MGU-H er weer op ;-)

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 12:34
    • d@nny

      Posts: 3.597

      Constante opladen van de batterij door middel van de achteras of zo zou ik weleens uitgewerkt willen zien ipv de MGU-H terug.

      Of laat ik het anders stellen, ik wil de lichts mogelijke bolides waarvan de power het een hele race kan uithouden (op wat voor een manier dan ook)

      Wat de foefjes daarvoor zijn maakt me eigenlijk niet zoveel uit

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 12:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.899

      "Of laat ik het anders stellen, ik wil de lichts mogelijke bolides waarvan de power het een hele race kan uithouden (op wat voor een manier dan ook)"

      Wat dacht je dan van een V8 erin plempen? ;-)

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 12:52
    • markos

      Posts: 976

      Voor mooie races kijk ik al heel lang naar MotoGP, vanaf toen het nog de 500cc was.
      Aanrader voor de motorsportliefhebber, en bij Ziggo inbegrepen dus geen extra abo nodig.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 13:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.894

      Paasraces Zandvoort.
      'n volle dag races met allerlei auto's.

      Pinksteren idem.

      Dagje uit met de kids....wel gehoorbescherming meenemen..

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 13:52
    • markos

      Posts: 976

      Leuke tip, Ouw, thanks!!
      Ga ik lekker doen met vrouw en kids dit weekend 😀

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 14:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.894

      Volgens mij nog gratis ook Markos....we zijn tenslotte Nederlanders hè..

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 14:43
    • f(1)orum

      Posts: 9.899

      "Dagje uit met de kids....wel gehoorbescherming meenemen.."

      Maken die kids dan zoveel pleuris herrie dan?

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 14:48
    • markos

      Posts: 976

      @Ouw: als het niet gratis is gaat het niet door 😁

      @forum: die oordoppen gaan bij mij in de oren en bij de kids on de mond. Stukje ducttape erop (bij zowel mij als de kids) en prima vol te houden!

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 15:09

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

