De iconische Nürburgring Nordschleife is in de afgelopen maanden weer op de kaart gezet door Max Verstappen. Het circuit in de Duitse Eifel is zeer populair, en later deze maand zal ook de Formule 1 er terugkeren. Niet voor een race, maar voor een test voor bandenleverancier Pirelli.

Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er ruimte gekomen om te testen. Na de Japanse Grand Prix bleven de teams van Red Bull en Racing Bulls hangen om te testen op het circuit van Suzuka. Het was de bedoeling om de nieuwe compounds van Pirelli te testen, maar door de regenval werd het een regenbandentest.

Pirelli is van plan om in de komende weken twee extra bandentests te organiseren, zo hebben ze laten weten na afloop van de test in Suzuka. Op 9 en 10 april zal er een speciale regenbandentest plaatsvinden op het circuit van Fiorano. Ferrari zal op hun eigen privécircuit in actie komen, en de sprinklers rondom de baan zullen dus van pas komen. Op 14 en 15 april staat er dan een gewone bandentest gepland met Mercedes en McLaren op de Nürburgring.

Wat gaat er nu gebeuren?

In de Eifel zullen ze geen gebruikmaken van de Nordschleife, maar zullen de twee teams op het Grand Prix-circuit in actie komen. De laatste keer dat er een officieel F1-evenement plaatsvond op de Nürburgring, was in 2020. Tijdens het coronaseizoen werd de race op de Ring aan de kalender toegevoegd als noodoplossing. De race stond op de kalender als de Grand Prix van de Eifel, en de zege ging naar Lewis Hamilton, hij kwam vlak voor Max Verstappen over de streep.

Wat is de invloed van Verstappen?

Verstappen heeft in de afgelopen weken voor een flinke aandachtsboost voor de Nürburgring gezorgd. Hij neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding op die race nam hij deel aan de NLS2-race. Samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon wist hij deze race te winnen, al werden ze een paar uur later gediskwalificeerd.

Verstappen was eerder deze week ook op de Ring te vinden, toen hij met zijn GT3-team een testdag uitvoerde. De weersomstandigheden zaten hem niet mee, want toen hij in de ochtend de baan opkwam, was het aan het sneeuwen. Lachend verklaarde hij later dat het aanvoelde als rijden op ijs.