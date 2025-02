Red Bull dwarsboomt snelle tijden voor Verstappen in Bahrein

De teams en de coureurs zijn de baan opgegaan in Bahrein voor de wintertest. De rondetijden zijn tijdens testdagen irrelevant, maar toch zullen de meeste mensen dit in de gaten houden. Van Red Bull Racing kan men echter geen snelle rondetijden verwachten.

Vandaag, morgen en vrijdag komen de teams en coureurs de baan op in Bahrein. Het is voor de teams belangrijk om zoveel mogelijk kilometers te verzamelen en data te verzamelen. Ze willen hun auto's leren kennen, en ze hopen vooral tegen weinig problemen aan te lopen. Bandenleverancier Pirelli heeft de banden geleverd, en de teams kregen zelf de kans om uit te kiezen met welke compounds ze gaan rijden.

Regenbanden

Pirelli heeft alle beschikbare compounds ter beschikking gesteld voor de testweek. De teams kunnen dus kiezen van de C1 tot en met de C6, en ze mogen zelfs regenbanden selecteren. De C3-banden zullen deze week het meest worden gebruikt, alle teams hebben minimaal vijftien setjes van deze compound geselecteerd. Bij Haas en Aston Martin houden ze rekening met regenen, en hebben ze intermediates en wets geselecteerd. Er is een kleine kans dat het op donderdag gaat regenen, en dat betekent dat waarschijnlijk alleen deze teams dan kunnen rijden.

De keuzes van Red Bull

Veel mensen zullen deze week op Red Bull Racing letten, maar de kans is klein dat Max Verstappen en Liam Lawson snelle rondetijden zullen rijden. Ze hebben namelijk geen rode, dus snelle, banden geselecteerd. De Oostenrijkse renstal neemt twee setjes C1-banden, elf setjes C2-banden, twintig setjes C3-banden en twee setjes C4-banden mee naar Bahrein. Dit is niet vreemd, want ook de topteams van McLaren en Mercedes hebben geen rode banden gekozen. Ferrari doet dit wel, al gaat het slechts om twee setjes. Naast Ferrari heeft alleen Williams rode banden uitgekozen voor de testweek, supersnelle rondetijden zullen er dus waarschijnlijk niet worden neergezet.

Teststrategie Red Bull

Het team van Red Bull concentreert zich tijdens de wintertests in de basis altijd op het zetten van stabiele tijden met eenzelfde hoeveelheid brandstof, om zo een goed vergelijk te krijgen.

Waar andere teams nogal eens snel naar de zachtere banden grijpen, test Red Bull vrijwel ieder jaar voornamelijk op de harde of de mediumbanden, en een enkele keer op de zachtere snelle bandencompound. Dit is een bewuste keus van het Oostenrijkse team, ook omdat men een snelle auto heeft en daardoor niet het achterste van haar tong hoeft te laten zien. Het team weet dat als er goede tijden gereden worden die bovenaan de tijdenlijsten terecht komen, met een zachte compound het sowieso bovenaan staat.