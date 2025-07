Pirelli deelt zorgwekkend bericht over doorgaan Belgische GP

De Belgische Grand Prix gaat over iets minder dat twee uur van start. Het is de verwachting dat het een natte race gaat worden, en dat kan voor grote problemen zorgen. Als het hard gaat regenen, dan kan de Grand Prix volgens Pirelli-topman Mario Isola in gevaar komen.

Het is een kletsnatte dag op het circuit van Spa-Francorchamps. In de ochtend viel de Formule 3-race letterlijk en figuurlijk in het water, en ook tijdens de Formule 2-race was het zeer nat. Deze race kon echter wel doorgaan, al waren er wel meerdere spins. Tijdens de Porsche Supercup zag het er al wat droger uit, maar het is de verwachting dat er rond de start van de Grand Prix nog meer regen gaat vallen.

Kan de Grand Prix doorgaan?

Bij bandenleverancier Pirelli houden ze hun hart vast. Topman Mario Isola klinkt niet heel hoopvol bij PlanetF1: "Op een snel circuit zoals Spa is het zich meestal het probleem. Niemand wil een risico nemen. We weten dat de sport gevaarlijk is, maar het is correct om voorzorgsmaatregelen te nemen om veiligheid te garanderen in dit soort omstandigheden."

"Dus als de race wordt verreden in vergelijkbare omstandigheden als in de Formule 2, dan denk ik dat dat we gaan rijden. De Formule 3-race werd deze ochtend echter wel afgeblazen. De hoeveelheid water die toen was gevallen, was bizar. Er is dan een groter risico op aquaplanning. Eau Rouge is een prachtige bocht, maar hij is soms ook gevaarlijk in natte omstandigheden."

Zorgen over de race

Gevraagd of de Grand Prix kan doorgaan als de omstandigheden vergelijkbaar zijn met die van de Formule 3, reageert Isola negatief: "Nee, dat denk ik niet. Er is dan namelijk heel erg veel standing water. We hebben dan ook veel snelle bochten waar er veel water ligt."