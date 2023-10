FIA beslist pas vlak voor start Grand Prix over verplichte driestopper

Door de festiviteiten rondom het titelfeest van Max Verstappen waren veel mensen het alweer vergeten, maar de zaterdag stond in Qatar vooral in het teken van de banden. Bij Pirelli maakt men zich immers nog steeds zorgen over de staat van het rubber. Pas vanmiddag horen de teams of er verplichte pitstops worden ingevoerd.

Aan het begin van de Qatarese zaterdagmiddag stuurde autosportfederatie FIA een opvallend persbericht de wereld in. Ze lieten weten dat de baan was aangepast in twee bochten omdat bandenleverancier Pirelli minuscule, maar potentieel gevaarlijke scheurtjes in de banden had ontdekt. De Sprint Shootout werd hiervoor naar achteren geschoven en de coureurs werkten gisteren een speciale extra training af om de aangepaste baan te leren kennen.

In het persbericht van de FIA stond nog een opvallend punt, men overwoog namelijk om verplicht een driestopper in te voeren. De banden kunnen het volgens Pirelli mogelijk maar twintig rondjes uithouden en de Qatarese Grand Prix bestaat uit 57 rondjes. De FIA nam na afloop van de sprintrace echter nog geen besluit over het mogelijk verplichten van een driestopper tijdens de race. Sterker nog, de teams horen pas vanmiddag wat het plan is. De FIA overlegt om 14:00 lokale tijd met de teammanagers en daarna wordt pas bekend gemaakt of er echt een verplichte strategie zal worden ingevoerd.

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Qatar? Zet dan in en win!