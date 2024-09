Pirelli heeft gesprek gevoerd met kritische Russell

George Russell heeft zich vorige week na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan zeer kritisch uitgelaten over de Pirelli-banden. De coureur uit King's Lynn klaagde vooral over het tempoverschil tussen de compounds. Deze kritiek is de Italiaanse bandenleverancier zeker niet ontgaan en ze wilden een gesprek met de Brit. Dit gesprek heeft in Singapore plaatsgevonden.

Mercedes-rijder George Russell finishte op het Bakoe City Circuit verrassend op het podium. De tweevoudig Grand Prix-winnaar profiteerde van een crash van Sergio Perez en Carlos Sainz in de voorlaatste ronde, waardoor hij van P5 opschoof naar de derde plek. Na de race was de Brit erg blij met zijn podium, maar hij uitte ook kritiek op bandenleverancier Pirelli. Russell reed tijdens de race in de Azerbeidzjaanse hoofdstad op de mediumcompound en de harde band, maar stelde dat het paceverschil tussen die twee compounds veel te groot was.

"Ik word er eerlijk gezegd gefrustreerd van", vertelde de Mercedes-coureur na de Grand Prix van Azerbeidzjan tegenover F1.com. "Het is niet alleen bij Mercedes zo, maar bij elk team en elke coureur. De ene sessie ben je snel en de andere niet, en in de tussentijd verandert maar één ding. Het is zwarte magie, ik denk zelfs dat de mensen die de banden maken niet weten wat er allemaal gebeurt. We moeten hier volgens mij serieus over in gesprek, want er werken 2000 mensen keihard om de auto zo sterk mogelijk te maken. Na twintig ronden hadden we een auto waarmee we voor de zege konden vechten. De andere twintig ronden waren we niet eens goed genoeg voor punten. Het enige wat er in die tijd veranderde waren de banden. En dat is niet goed genoeg", verklaarde de 26-jarige rijder.

Gesprek met Russell

Deze kritiek is de Italiaanse bandenleverancier zeker niet ontgaan. Zij hebben topman Mario Isola naar George Russell gestuurd om in gesprek te gaan over de banden. De Italiaan en de Brit zijn door een analyse over het gedrag van de banden gegaan en zijn tot een aantal bevindingen gekomen.

"Het klopt dat George op de mediums niet echt snel was, terwijl hij dat op de harde banden wel was", vertelt de Pirelli-topman. "Maar wij weten dat de pace door een combinatie van elementen opgebouwd wordt. De setup is belangrijk, de manier waarop de baan zich ontwikkelt is belangrijk en de manier waarop de coureurs in de eerste ronden de banden behandelen is belangrijk. Dat laatste element was vooral in Bakoe zichtbaar."

Isola wijst naar Leclerc

Dat laatste element, hoe de coureurs de banden in de eerste ronden behandelen, was volgens Isola vooral goed zichtbaar bij Ferrari-rijder Charles Leclerc. "Charles moest direct pushen, want hij was in achtervolging en moest de band onder stress zetten. In de laatste rondes kon hij Oscar [Piastri, red.] ook niet meer volgen. George was tijdens de eerste rondes op de hards voorzichtiger en pushte niet zo hard, waardoor hij aan het einde nog wat over had. Dat was op de mediums niet het geval", verklaart de Italiaan.

Volgens de bandeningenieur heeft Pirelli ook geen opvallende dingen gevonden na de race in Azerbeidzjan. "En als ik eerlijk ben hebben we bij geen van de teams iets opvallends gevonden met de banden. We hebben de niveaus van bandendegradatie van McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull vergeleken, en die zaten heel dicht bij elkaar."