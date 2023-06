Pirelli hoopt afscheid te kunnen nemen van bandenwarmers

Bandenleverancier Pirelli is een groot voorstander van het verbieden van bandenwarmers in de Formule 1. Men wil graag van deze dekens af, maar niet iedereen is fan van dit idee. Inmiddels heeft Pirelli regenbanden ontwikkeld die geen bandenwarmers nodig hebben en men hoopt dat ze in de nabije toekomst officieel afscheid kunnen nemen van de warmers.

Autosportfederatie FIA en de FOM zijn voorstanders van het verbieden van de bandenwarmers. Vanuit de coureurs en de teams klinken er echter kritische geluiden. Veel coureurs zien namelijk mogelijke gevaren en dat werd bevestigd door incidenten in het WEC. In dat kampioenschap werd er zonder bandenwarmers gereden, maar crashten er veel coureurs in Spa. Bij Pirelli maakt men zich echter geen enkele zorgen.

Pirelli's chief engineer Simone Berra denkt namelijk nog steeds dat men op korte termijn afscheid kan nemen van de bandenwarmers. Berra legt zijn mening uit bij Motorsport.com: "We zijn ons ervan bewust dat de definitieve keuze wordt gemaakt door de teams. Het ligt dus niet alleen aan ons. We hebben al goed werk geleverd met de nieuwe regenbanden en we hebben ook al een voorstel gedaan voor nieuwe inters. We hebben dus al goede producten laten zien. Dat kunnen ze gaan evalueren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we onze doelen gaan halen."