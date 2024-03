'Formule 1 kiest toch niet voor 16 inch banden'

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. De motorregels liggen al geruime tijd vast, maar er moeten nog een aantal beslissingen worden genomen over de rest van de regels. Het plan om over te stappen naar 16 inch banden, lijkt nu in ieder geval van tafel te zijn.

Het is het doel van de FIA om de auto's voor 2026 lichter en wendbaarder te maken. Daarvoor moeten er een aantal dingen gaan veranderen aan het design van de wagen. Het lichter maken van de auto's wordt lastig, want de nieuwe motoren zullen meer elektrische componenten bevatten. Eén van de gebieden waar naar werd gekeken is die van de banden, de FIA dacht zelfs aan het introduceren van 16 inch banden.

Het lijkt er nu op dat men daar toch niet voor lijkt te kiezen. Volgens Motorsport.com heeft bandenleverancier Pirelli hier op aangedrongen. De teams rijden nu nog met banden van 18 inch en het lijkt er op dat dit zo gaat blijven. Volgens Motorsport.com had Pirelli praktische en marketingtechnische redenen om het plan van de FIA af te wijzen. Een overstap naar 16 inch zouden grote gevolgen hebben voor het productieproces. Daarnaast zouden deze banden ook niet voor heel veel gewichtsbesparing gaan zorgen.