user icon
icon

Bizar plan: Pirelli organiseert regentest in kurkdroog Bahrein

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bizar plan: Pirelli organiseert regentest in kurkdroog Bahrein

Het nieuwe Formule 1-tijdperk staat op het punt van beginnen, en dat betekent dat men alles zo goed mogelijk wil hebben getest. Dat geldt ook voor bandenleverancier Pirelli, die hard werken aan het verbeteren van de regenbanden. Ze hebben daarvoor een bijzonder plan bedacht, waarbij ze een regentest willen uitvoeren in de woestijn van Bahrein.

De Formule 1-coureurs klaagden in de afgelopen jaren regelmatig over het gedrag van de regenbanden van Pirelli. Het zorgde voor frustratie, en ook voor de fans was het niet fijn om te zien dat er soms amper werd gereden als het begon te spetteren. Nu er dit jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, is het ook de bedoeling om de banden te verbeteren.

Bandenleverancier Pirelli is dan ook op zoek gegaan naar een manier om de verbeterde regenbanden te testen. Er bestaan verschillende circuits met sprinklerinstallaties op plekken waar het ook gewoon kan regenen. In Europa is dit bijvoorbeeld het geval op Ferrari's testcircuit Fiorano en in Frankrijk op de circuits van Paul Ricard en Magny Cours. Het probleem is echter dat Pirelli een circuit nodig heeft met een hoge bandendegradatie, en dat is bij deze voorbeelden niet het geval.

Wat is het plan?

Volgens The Race heeft Pirelli een bijzonder plan bedacht, en willen ze nu een regentest gaan houden op het circuit van Sakhir in Bahrein. In dit land ligt er echter vrijwel alleen maar zand, en komt een regenbui zelden voor. Het is dan ook enigszins opvallend dat men voor deze baan heeft gekozen.

Verbazing bij Pirelli

Ook Pirelli-kopstuk Mario Isola is verbaasd, zo laat hij doorschemeren bij The Race: "Ze hebben een fantastisch idee met sprinklers en andere zaken. Ik moet zeggen dat ze in Bahrein altijd graag meedenken als we met rare voorstellen komen. Ik belde de jongens hier in Bahrein op, en vroeg of we hier een regentest kunnen doen. En toen zeiden ze: 'Natuurlijk kunnen we dat doen.'"

Isola wist niet wat hij hoorde: "Ik vroeg of ze het zeker wisten, en we moesten erover nadenken. We hebben een consistent waterniveau nodig, want dat hebben we nodig voor de test. Ze waren duidelijk en ze wilden overwegen om de baan voor te bereiden."

Wie komen er in actie tijdens de regentest?

Een natte test in Bahrein lijkt dan ook aanstaande te zijn, en volgens The Race gaat deze plaatsvinden in het weekend van 28 februari en 1 maart. McLaren en Mercedes zullen dan hun 2026-mulecars gaan inzetten.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.475

Al vier topics.....en over Max nog niets.
Gaat het toch allemaal wel goed met de familie, de katten, de poezen, de hamsters en de hond?

  • 2
  • 16 feb 2026 - 10:37
F1 Nieuws Pirelli GP Bahrein 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.475

    Al vier topics.....en over Max nog niets.
    Gaat het toch allemaal wel goed met de familie, de katten, de poezen, de hamsters en de hond?

    • + 2
    • 16 feb 2026 - 10:37
  • mordor

    Posts: 2.119

    Vaan ze dan zee water inzetten hiervoor? Om het schaarse (drink)water hiervoor te misbruiken lijkt mij een slechte optie

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 11:10

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Pirelli
  • Team naam Pirelli
  • Basis - Italië
Bekijk volledig profiel
show sidebar