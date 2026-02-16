Het nieuwe Formule 1-tijdperk staat op het punt van beginnen, en dat betekent dat men alles zo goed mogelijk wil hebben getest. Dat geldt ook voor bandenleverancier Pirelli, die hard werken aan het verbeteren van de regenbanden. Ze hebben daarvoor een bijzonder plan bedacht, waarbij ze een regentest willen uitvoeren in de woestijn van Bahrein.

De Formule 1-coureurs klaagden in de afgelopen jaren regelmatig over het gedrag van de regenbanden van Pirelli. Het zorgde voor frustratie, en ook voor de fans was het niet fijn om te zien dat er soms amper werd gereden als het begon te spetteren. Nu er dit jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, is het ook de bedoeling om de banden te verbeteren.

Bandenleverancier Pirelli is dan ook op zoek gegaan naar een manier om de verbeterde regenbanden te testen. Er bestaan verschillende circuits met sprinklerinstallaties op plekken waar het ook gewoon kan regenen. In Europa is dit bijvoorbeeld het geval op Ferrari's testcircuit Fiorano en in Frankrijk op de circuits van Paul Ricard en Magny Cours. Het probleem is echter dat Pirelli een circuit nodig heeft met een hoge bandendegradatie, en dat is bij deze voorbeelden niet het geval.

Wat is het plan?

Volgens The Race heeft Pirelli een bijzonder plan bedacht, en willen ze nu een regentest gaan houden op het circuit van Sakhir in Bahrein. In dit land ligt er echter vrijwel alleen maar zand, en komt een regenbui zelden voor. Het is dan ook enigszins opvallend dat men voor deze baan heeft gekozen.

Verbazing bij Pirelli

Ook Pirelli-kopstuk Mario Isola is verbaasd, zo laat hij doorschemeren bij The Race: "Ze hebben een fantastisch idee met sprinklers en andere zaken. Ik moet zeggen dat ze in Bahrein altijd graag meedenken als we met rare voorstellen komen. Ik belde de jongens hier in Bahrein op, en vroeg of we hier een regentest kunnen doen. En toen zeiden ze: 'Natuurlijk kunnen we dat doen.'"

Isola wist niet wat hij hoorde: "Ik vroeg of ze het zeker wisten, en we moesten erover nadenken. We hebben een consistent waterniveau nodig, want dat hebben we nodig voor de test. Ze waren duidelijk en ze wilden overwegen om de baan voor te bereiden."

Wie komen er in actie tijdens de regentest?

Een natte test in Bahrein lijkt dan ook aanstaande te zijn, en volgens The Race gaat deze plaatsvinden in het weekend van 28 februari en 1 maart. McLaren en Mercedes zullen dan hun 2026-mulecars gaan inzetten.