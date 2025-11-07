user icon
Pirelli wil F1-regels aanpassen voor Qatar
  Gepubliceerd op 07 nov 2025 09:26
  Door: Bob Plaizier

Bandenleverancier Pirelli speelt met een opvallend idee. Later deze maand staat de Grand Prix van Qatar op het programma, en men vreest daar voor problemen met de banden. Pirelli zou nu met de teams overleggen over een noodgreep waarbij de coureurs minimaal twee pitstops moeten maken.

Het Formule 1-seizoen loopt langzaam op zijn einde. Dit weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma, waarna het F1-circus ook nog afreist naar Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. In Qatar wordt het een druk weekend omdat er, net als in Brazilië, een sprintrace zal worden afgewerkt. Bij bandenleverancier Pirelli maakt men zich al grote zorgen, want het circuit van Losail bleek in het verleden al een soort lastpost te zijn.

Wat was er aan de hand?

In 2023 werd er ingegrepen nadat er zorgen ontstonden over de banden. Om de situatie veilig te laten verlopen werd er een soort korte extra training ingelast, en werd er door de FIA en Pirelli besloten dat de coureurs maximaal achttien rondjes mochten rijden op de banden. Dit resulteerde in minimaal drie pitstops per coureur.

In 2024 waren onder meer de kerbstones aangepast, waardoor de bandenleverancier zich minder zorgen maakte. Toch drukte Pirelli de teams wel op het hart dat de banden niet meer dan 24 ronden mee konden gaan, maar veel teams gooiden die aanbeveling in de prullenbak. Lewis Hamilton en Carlos Sainz reden hun banden lek nadat ze op versleten rubber over debris reden.

Wat is Pirelli van plan?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zou men voor dit jaar een soortgelijke situatie willen voorkomen. AMuS meldt dat Pirelli momenteel overlegt met de teams over een mogelijke verplichte kilometerlimiet per band. Wat deze limiet wordt, is nog niet duidelijk. Er zou nog over worden onderhandeld door Pirelli en de teams. Pirelli zou de teams geen verplicht aantal pitstops willen voorschrijven, omdat ze dan geen controle hebben over het aantal kilometers dat de teams rijden op de banden.

Volgens AMuS is het wel al duidelijk dat alle coureurs minimaal twee keer een pitstop moeten gaan maken. De Grand Prix van Qatar staat op de planning voor 30 november.

 

