De kritiek is niet mals. Formule 1-races zouden te voorspelbaar zijn geworden, met coureurs die zuinig hun banden beheren en slechts één pitstop maken. Fans klagen over gebrek aan spanning, en zelfs coureurs zoals George Russell en Lando Norris noemen het “saai”. Nu wil

bandenleverancier Pirelli dat gesprek openbreken. Het bedrijf stelt een radicale wijziging voor: vanaf 2026 twee verplichte pitstops per race. Wat eerst een technisch idee lijkt, raakt aan de ziel van het racen zelf.

Waarom éénstoppers het racen doden

Wie de afgelopen seizoenen volgde, zag een trend. Teams mikken vrijwel altijd op een éénstopper, de veiligste en vaak snelste strategie. Dat klinkt efficiënt, maar het doodt de variatie. Waar vroeger bandenkeuze en degradatie zorgden voor strategische spanning, is dat nu grotendeels verdwenen. Coureurs rijden binnen een strak plan, sparen rubber en wachten op een fout van een ander.

Het gevolg: lange periodes zonder inhaalacties of onvoorspelbare momenten. Zelfs circuits die ooit garant stonden voor chaos, zoals Interlagos of Silverstone, kennen tegenwoordig races waarin het verschil vooral in de pitstraat wordt gemaakt. “We rijden op eieren om één stop te halen,” klaagde Norris eerder dit seizoen. “Dat is niet waarom fans kijken.”

Pirelli, dat sinds 2011 de exclusieve bandenleverancier is, voelt de druk. De Italiaanse fabrikant wordt vaak bekritiseerd: te weinig degradatie, te weinig spektakel. Maar de regels laten weinig ruimte. De teams willen banden die lang meegaan, terwijl de FIA en FOM juist spektakel verlangen. Het nieuwe voorstel van Pirelli lijkt een poging om dat evenwicht te herstellen.

Pirelli’s plan: twee verplichte stops per race

Het idee is simpel in opzet, maar revolutionair in effect. Pirelli onderzoekt met de FIA en F1 Management een format waarbij teams in 2026 verplicht twee keer moeten stoppen. Dat zou betekenen dat elke coureur minstens drie bandentypes moet gebruiken of in elk geval twee verschillende compounds. Zo ontstaat vanzelf strategische variatie.

Mario Isola, hoofd motorsport bij Pirelli, bevestigde dat er gesprekken gaande zijn. “We willen dat coureurs weer moeten pushen. Twee stops kunnen helpen om meer actie op de baan te krijgen,” zei hij in Mexico. Volgens insiders gaat het niet om een definitief voorstel, maar wel om een serieus debat dat past binnen het bredere pakket van 2026-regels.

De timing is opvallend. Vanaf 2026 verandert de Formule 1 ingrijpend: lichtere wagens, andere aerodynamica en volledig nieuwe motoren met meer nadruk op elektrische energie.

Pirelli zal nieuwe banden moeten ontwikkelen om bij die balans te passen. Dat biedt een kans om ook de sportieve regels te herzien.

Wat coureurs en teams écht vinden

Niet iedereen is enthousiast. Sommige teams vrezen dat een verplicht aantal stops het strategisch spel juist beperkt. “De essentie van Formule 1 is vrijheid,” zei Red Bull-teambaas Christian Horner. “Je wilt niet dat de regels dicteren hoe je moet racen.” Anderen zien het anders. McLaren’s Andrea Stella noemde het idee “verfrissend” en “het overwegen waard” als het de show helpt.

Coureurs lijken verdeeld. Russell, die zich herhaaldelijk uitsprak over saaie races, zei in Austin nog dat “meer variatie in strategie” essentieel is. Charles Leclerc vindt daarentegen dat het racen niet kunstmatig moet worden opgerekt. “Als we meer pitstops willen, laten we dan gewoon zachtere banden gebruiken, niet meer regels.”

Het is een terugkerende discussie in de sport: moet spektakel worden afgedwongen, of moet het natuurlijk ontstaan? De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Met moderne aerodynamica en hoge bandenslijtage zijn coureurs zelden in staat voluit te rijden. Een format dat dat verandert, zou de dynamiek kunnen herstellen die fans sinds het Pirelli-debuut in 2011 soms missen.

Scenario-test: wat zou dit doen op Interlagos of Monaco?

Neem Interlagos, het circuit van Brazilië. Een baan die banden zwaar belast door hoogteverschillen en temperaturen. In het huidige format kiezen de meeste teams voor één stop, van medium naar hard. Voeg een tweede verplichte stop toe, en plots ontstaan talloze opties: medium-hard-soft voor late aanvallen, of soft-medium-hard om ondercutten te forceren. Teams zouden risico’s moeten nemen, en coureurs zouden meer kunnen pushen zonder angst dat hun banden instorten.

Op een baan als Monaco ligt dat complexer. Daar is inhalen bijna onmogelijk, dus extra pitstops betekenen eerder tijdverlies dan spektakel. Toch zou ook daar het racetempo omhoog kunnen, omdat coureurs niet langer hoeven te sparen. Het is precies dat spanningsveld dat de FIA en Pirelli moeten afwegen.

Een vergelijkbare test vond plaats in 2013, toen banden sneller sleten en teams gemiddeld twee à drie stops maakten. Dat seizoen leverde intense gevechten op, maar ook kritiek toen banden letterlijk explodeerden. Sindsdien koos Pirelli voor conservatie. Nu lijkt het bedrijf, gesteund door Liberty Media, weer iets meer risico te willen nemen.

Wie beslist, en wanneer valt de knoop?

De uiteindelijke beslissing ligt bij de F1 Commission, waar teams, FIA en Formule 1 Management samen stemmen. Het format voor 2026 wordt naar verwachting in de eerste

helft van 2025 vastgelegd, samen met de nieuwe sportieve reglementen. Pirelli zal tegen die tijd testdata moeten aanleveren over de levensduur en degradatie van de nieuwe banden.

Dat betekent dat het idee van twee verplichte stops voorlopig nog in de discussie-fase zit. Maar dat het überhaupt op tafel ligt, zegt veel. De sport zoekt naar manieren om races spannender te maken zonder kunstmatige ingrepen zoals DRS-boosts of sprintformats. Pirelli’s voorstel is dan ook een signaal dat de bandenkwestie eindelijk serieus wordt genomen.

De komende maanden zal blijken of teams bereid zijn om comfort in te ruilen voor spektakel. Want één ding is zeker: de roep om actie op de baan klinkt luider dan ooit. Als Pirelli’s idee de motor kan zijn van meer onvoorspelbaarheid, dan is de discussie het waard.