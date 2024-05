Hamilton kraakt banden van Pirelli: "Heel frustrerend"

Lewis Hamilton is niet bezig met het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalt van zijn resultaten, en hij zoekt naar de oorzaak hiervan. Hamilton stelt dat het bandenwindow momenteel veel te klein is, en dat zorgt voor frustratie.

Hamilton heeft het al het hele seizoen lastig. De Brit wil zijn tijd bij Mercedes mooi afsluiten, maar momenteel zit dat er nog niet in. Hij presteert zeer wisselvallig, en dat heeft volgens Mercedes meerdere oorzaken. Men wijst bijvoorbeeld naar het experimenteren met de set-up, maar er zijn ook andere oorzaken. Het op de juiste temperatuur krijgen van de banden is bijvoorbeeld een probleem, en daar hebben meer coureurs last van.

Hamilton baalt van de huidige situatie met de Pirelli-banden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelt zijn frustratie met Motorsport.com: "We werken momenteel in een minuscuul window van bandentemperaturen. Het is echt deze band. Ik heb in mijn hele loopbaan niet eerder een band gehad met zo'n smal window." Omdat de verschillen klein zijn, is dit volgens Hamilton extra vervelend: "Dit is waarschijnlijk het meest frustrerende van alles. Je denkt terug aan vroeger, toen het working window veel groter was. Toen kon je gewoon de balans optimaliseren en had je over het gehele rondje goed grip. Dit is zeker mijn minst favoriete band."