"Aston Martin werkt eerste test af met 2026-banden"

Bandenleverancier Pirelli heeft een belangrijke stap gezet met het oog op 2026. In dat jaar introduceert het Italiaanse bedrijf nieuwe banden, en de eerste prototypes hebben het levenslicht gezien. Op het circuit van Barcelona zijn de eerste tests uitgevoerd.

Samen met het team van Aston Martin heeft Pirelli de eerste meters gemaakt met de nieuwe banden. Vanaf 2026 worden de voorbanden 25 millimeter smaller en tien tot vijftien millimeter minder hoog. De achterbanden worden vanaf 2026 30 millimeter smaller, maar ze houden wel dezelfde hoogte als de voorwielen. Pirelli houdt daarnaast vast aan een diameter van de banden van achttien inch.

Op het circuit van Barcelona in Spanje werden deze week de eerste tests afgewerkt. Het team van Aston Martin kwam in actie met een zogenaamde mule car. Het ging om een aangepaste 2023-bolide die met het oog op 2026 op een aantal delen was aangepast. Test- en reservecoureur Felipe Drugovich kwam in actie tijdens de eerste test met de banden. De Braziliaan werkte 670 kilometer af, wat gelijk staat aan meer dan twee volledige raceafstanden. Het is de bedoeling dat er later dit jaar nog meer tests worden afgewerkt met verschillende teams. Ook de andere teams zullen gebruik gaan maken van de mule cars.