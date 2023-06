Pirelli vindt nieuwe bandentender gecompliceerder dan voorheen

Momenteel worden de banden in de Formule 1 nog geleverd door het Italiaanse Pirelli. Autosportfederatie FIA schreef eerder dit jaar een tender uit om vanaf 2025 tot en met 2027 banden te leveren aan de Formule 1-teams. Pirelli heeft zich weer ingeschreven, maar men merkt wel dat de tender nu lastiger is dan voorheen.

Pirelli levert al sinds 2011 banden aan de koningsklasse van de autosport. Ze kregen in de jaren daarna ook de eer om de banden te leveren, maar voor de nieuwe periode krijgen ze hevige concurrentie. Het lijkt er namelijk sterk op dat ook Bridgestone zich heeft ingeschreven voor de tender om van 2025 tot en met 2027 banden te leveren. De FIA heeft aangeven dat dit contract een optie bevat voor 2028.

Bij Pirelli merken ze dat de nieuwe tender niet bepaald simpel is. Pirelli-kopstuk Mario Isola is hier nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Ik kan zeggen dat het nieuwe document van de tender veel gecompliceerder is dan vroeger. Er zijn veel nieuwe secties en elementen toegevoegd in vergelijking met de vorige tenders. Er is een groot deel dat gerelateerd is aan duurzaamheid, maar ook aan onze mogelijkheden om een product met bepaalde karaktertrekken te leveren aan een service met bepaalde eigenschappen. We moesten hard aan de slag om alle papieren daarvoor te verzamelen."