Regenband zinloos volgens Verstappen: ''Werkt alleen als je als boot over circuit gaat''

Pirelli neemt elk F1-weekend naast drie droogweerbanden ook twee soorten regenbanden mee: de intermediates (groene wang) en de full wets (blauwe wang).

Over de laatste regencompound is veel gemor, omdat de kwaliteit tegenvalt in natte omstandigheden. Verstappen is één van deze criticasters en vindt de band kortgezegd overbodig.

"Het probleem is dat die regenbanden gewoon niet goed zijn. Achter de safety car werden ze al te warm [tijdens de sprintrace]", zegt de Nederlandse wereldkampioen tegen verschillende media, opgetekend door GPFans.



De full wets moeten functioneren op een zeer natte baan waar nog op geracet kan worden. Dat lukt echter niet volgens de Red Bull-coureur. Hierdoor zijn deze banden overbodig. Switchen naar de intermediates heeft dus geen nut.



"Het verschil tussen de regenbanden en de inters is gewoon te groot. Eigenlijk is het probleem dat je die inters meteen wil hebben omdat die sneller zijn, maar soms kan je die niet nemen omdat er teveel water op de baan ligt. Maar die full wets moet je eigenlijk alleen gebruiken als je bijna als een boot over het circuit gaat, wat dan eigenlijk alweer een rode vlag betekent."

In 2022 klaagde Sky-analist Martin Brundle al over het nut van de full wets. Tijdens de Grand Prix van Singapore kwam het met bakken uit de hemel, maar geracet op de regenband met blauwe wang werd er niet. ''We moeten ons maar afvragen waarom we de full wets over de hele wereld meenemen terwijl er nooit wordt gereden als er plassen zijn'', zei de voormalig F1-coureur.



Duurzaamheid

Het verslepen van de regenbanden betekent meer belasting op het mileu. Daarnaast worden ongebruikte banden gewoon weggegooid, terwijl aan de andere kant Pirelli hamert op duurzaamheid. Het kwalicatieformat werd onder andere met die reden aangepast.

Verstappen zei toentertijd na de kwalificatie in Hongarije: ''We gooien elk weekend 30 set regenbanden weg, omdat het kan. Snap je? Daar kan je dus ook naar kijken."

"Hetzelfde verhaal met bandenwarmers, die hebben we al ten eerste, en qua energieverbruik valt dat echt wel mee. Ik denk als je de airco aan hebt in je ruimte dat dat meer uit maakt dan die bandenwarmers. En ook daar kan je dingen aanpassen dat je ze bijvoorbeeld in een warme ruimte zet."

"Ik vind het allemaal een beetje onzin waar we naar zitten te kijken."