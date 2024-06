Pirelli werkt aan nieuwe banden voor stratencircuits

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend allesbehalve een spektakelstuk. Door de rode vlag waren er amper pitstops, en dat hielp niet bij de spanning. Bandenleverancier Pirelli anticipeert op dit soort situaties, en ze zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe compound.

In de afgelopen dagen werd er veelvuldig gezocht naar oplossingen voor Monaco. De race was zeer saai, en er waren tevens amper inhaalacties. Om meer spektakel te creëren werd er onder meer naar de banden gewezen. Er werd gesproken over verplichte pitstops of aparte compounds. Deze week werden er op het circuit van Paul Ricard tests uitgevoerd met nieuwe compounds voor 2025.

Pirelli-topman Mario Isola laat weten dat er wordt getest met een nieuwe zachtere compound. Isola laat in een interview met RACER doorschemeren dat dit wordt gedaan met het oog op de stratencircuits: "We hebben tijdens deze test veel goede informatie gehaald, en we hebben de constructie van de slicks voor 2025 zo goed als afgerond. De compounds zien er goed uit om oververhitting te verminderen in 2025. Het idee is om een nieuwe C6-compound te introduceren, een zachtere band, omdat we steeds meer stratencircuits op de kalender hebben staan. We problemen de range dus meer te veranderen bij de zachte banden."