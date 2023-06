Red Bull verwacht dat nieuwe banden 'bescheiden' impact zullen hebben

Bandenleverancier Pirelli introduceert in Groot-Brittannië een nieuwe bandencompound. Deze banden zijn ontwikkeld omdat Pirelli merkte dat het downforceniveau van de auto's dit jaar omhoog is gegaan. Men wilde problemen voorkomen en introduceert daarom de nieuwe banden. Bij Red Bull Racing verwachten ze een bescheiden impact.

Pirelli heeft nieuwe stevigere compounds gemaakt die tijdens het Britse Grand Prix-weekend voor het eerst echt worden gebruikt. De teams mochten anderhalve week geleden in Spanje al eventjes testen met de banden. Tijdens de vrije trainingen konden de teams met het prototype van de C1-compound testen. Er werden echter geen runs afgewerkt op de testbanden, maar de teams konden wel een beetje data verzamelen.

Metingen

Ook bij het team van Red Bull Racing hebben het ze één en ander geleerd over de banden. Chief Engineer Paul Monaghan legt aan Motorsport.com uit dan men een paar dingetjes heeft geleerd: "Ik ga niet verklappen wat wij hieruit hebben afgeleid. Weinig mensen konden in de eerste vrije training onder normale omstandigheden rijden. We hebben wel allemaal metingen gedaan en nu komt het aan op Silverstone."

Impact

Monaghan geeft wel aan dat hij niet verwacht dan Red Bull de auto moet aanpassen vanwege de nieuwe structuur van de band. Hij is daar nogal duidelijk over: "Er is wel een impact. Of we iets moeten aanpassen? Ik denk dat we wel goed zitten voor nu. De vuurproef zullen de vrijdag, de zaterdag of de zondag op Silverstone zijn. Ik weet dat mensen drukmeters achter de voorwielen hadden geplaatst. Dat is voor sommigen een ander niveau van voorbereiden. Ik zou zeggen dat het een bescheiden impact heeft, maar ik kan mijn ongelijk krijgen in Silverstone."