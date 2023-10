'FIA neemt strenge maatregel met verplichte driestopper'

Het lijkt er op dat de FIA een beslissing heeft genomen over de bandensituatie voor de Qatarese Grand Prix. Nadat er gisteren veel zorgen bestonden over de houdbaarheid van de banden, werd er nagedacht over een verplichte driestopper. De FIA heeft nu gekozen voor een opvallende oplossing.

De coureurs mogen namelijk maximaal achttien rondjes rijden op een setje banden, in theorie komt dat neer op een driestopper. Als ze toch langer doorrijden, volgt er mogelijk een zwarte vlag voor de coureur in kwestie. Een zwarte vlag betekent dat een coureur uit de race wordt genomen. Volgens onder meer Auto, Motor und Sport en Adam Cooper heeft de FIA deze beslissing genomen nadat er gisteren al veel te doen was over de kwestie.

Bandenleverancier Pirelli had namen zeer kleine scheurtjes ontdekt in de banden na afloop van de sessies op de vrijdag. Er werd gewezen naar de piramidevormige kerbstones op het circuit van Losail. De FIA greep direct in en er werden track limits verschoven. De FIA gaf direct aan dat er werd gedacht aan het verplichten van een driestopper in de race. Dat is dus nu het geval. Er wordt gesproken over een maximale stint van achttien rondjes en dat komt dus neer op drie pitstops. Voor gebruikte banden mogen er twee rondjes bij worden opgeteld vanwege langzamere inlaps en outlaps in de vorige sessies.

