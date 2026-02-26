Formule 1-bandenleverancier Pirelli is met belangrijk nieuws naar buitengekomen over de toekomst. De Italiaanse bandenleverancier heeft laten weten dat ze Mario Isola zijn rol als Head of Motorsport gaat neerleggen, en dat hij per 1 maart wordt vervangen door een andere Italiaan: Dario Marrafuschi.

Pirelli speelt een belangrijke rol in de Formule 1, en ze zijn verantwoordelijk voor de banden van alle teams. Ze kregen in de afgelopen jaren veel over hun heen, omdat de coureurs niet tevreden waren met de banden en dan vooral de regenbanden. Het zorgde ervoor dat ze soms niet op de full wets wilden rijden, en bij Pirelli beloofden ze verbetering.

Dat zullen ze echter wel gaan doen zonder Isola, die jarenlang het gezicht van Pirelli was in de Formule 1. Hij zal zijn functie per 1 maart gaan neerleggen, maar zal nog niet direct gaan vertrekken bij de bandenleverancier. Hij wordt vervangen door Marrafuschi, die al werkzaam is bij Pirelli.

Wat gaat er veranderen?

Isola zal niet direct vertrekken bij bandenleverancier Pirelli, hij zal tot 1 juli ondersteuning blijven bieden om een soepele overgang mogelijk te maken. Daarna zal Marrafuschi op eigen benen komen te staan als Head of Motorsport Business Unit. Hij zal het gezicht worden van Pirelli in de Formule 1-paddock. De Italiaan werkt al sinds 2008 bij Pirelli en vervulde meerdere rollen binnen het bedrijf. Hij zal direct rapporteren aan Giovanni Tronchetti Provera.

Wat gaat Isola nu doen?

Wat de toekomst gaat brengen voor Isola, is nog niet bekend. De Italiaan zal volgens Pirelli een nieuwe professionele uitdaging gaan najagen, en het is nog niet duidelijk of dit in de autosport zal zijn. Hij studeerde werktuigbouwkunde, en richtte zich bij Pirelli sinds 2000 op de autosport. Hij werkte eerder in de GT's en de WRC, en focuste zich later volledig op de Formule 1.

Naast zijn werkzaamheden in de Formule 1 bij Pirelli, is Isola ook werkzaam als vrijwilliger bij de ambulancedienst in de regio Lombardije in Italië.