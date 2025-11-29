De banden staan dit weekend in Qatar in het middelpunt van de aandacht. Voorafgaand aan het raceweekend had bandenleverancier Pirelli al ingegrepen, maar mogelijk zijn er meer problemen dan gedacht. De FIA zou de situatie goed in de gaten houden, en dat kan leiden tot extra veiligheidsmaatregelen.

In de eerdere edities van de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail ontstonden er problemen met de banden van Pirelli. De Italiaanse bandeleverancier besloot dan ook in te grijpen voor dit weekend, en dat zorgt ervoor dat de teams geen eenstopper kunnen uitvoeren. Pirelli heeft namelijk besloten dat er per bandenset slechts 25 rondjes mogen worden gereden.

Na de vrije training en de sprint kwalificatie op vrijdag kwam Pirelli-kopstuk Simone Berra met een zorgwekkende boodschap naar buiten. Hij stelde dat er in meerdere setjes banden kleine sneetjes waren gevonden, die volgens Pirelli worden veroorzaakt door de scherpe steentjes die in de grindstroken net naast de baan liggen. Berra ging in zijn praatje met de internationale media best ver: "De FIA zal de situatie met het grind op de baan goed monitoren, en ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een rode vlag of een Safety Car zodat het grind kan worden opgeruimd."

FIA houdt alles in de gaten

Volgens PlanetF1 is het inderdaad zo dat de FIA de boel scherp in de gaten houdt. Het medium meldt dat de FIA de situatie tijdens de sprintrace in de gaten zal houden. De autosportfederatie zou alles met een open blik monitoren, en ingrijpende maatregelen worden dan ook niet uitgesloten.

Welke maatregelen zijn er mogelijk?

Zo kan er volgens PlanetF1 worden besloten om de grindstroken naast de baan te verwijderen. Een andere maatregel die kan worden genomen, is vergelijkbaar met een noodgreep die in 2023 werd genomen. Aangezien de kerbstones op het circuit van Losail toen voor bandenproblemen zorgden, werd er besloten om de racelijnen aan te passen. De coureurs werden toen de baan opgestuurd bij een extra trainingssessie van tien minuten om te wennen aan de situatie.

De FIA lijkt nog geen knoop te hebben doorgehakt, en ze zullen alles tijdens de sprintrace goed in de gaten houden.