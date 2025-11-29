user icon
De banden staan dit weekend in Qatar in het middelpunt van de aandacht. Voorafgaand aan het raceweekend had bandenleverancier Pirelli al ingegrepen, maar mogelijk zijn er meer problemen dan gedacht. De FIA zou de situatie goed in de gaten houden, en dat kan leiden tot extra veiligheidsmaatregelen.

In de eerdere edities van de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail ontstonden er problemen met de banden van Pirelli. De Italiaanse bandeleverancier besloot dan ook in te grijpen voor dit weekend, en dat zorgt ervoor dat de teams geen eenstopper kunnen uitvoeren. Pirelli heeft namelijk besloten dat er per bandenset slechts 25 rondjes mogen worden gereden.

Na de vrije training en de sprint kwalificatie op vrijdag kwam Pirelli-kopstuk Simone Berra met een zorgwekkende boodschap naar buiten. Hij stelde dat er in meerdere setjes banden kleine sneetjes waren gevonden, die volgens Pirelli worden veroorzaakt door de scherpe steentjes die in de grindstroken net naast de baan liggen. Berra ging in zijn praatje met de internationale media best ver: "De FIA zal de situatie met het grind op de baan goed monitoren, en ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een rode vlag of een Safety Car zodat het grind kan worden opgeruimd."

FIA houdt alles in de gaten

Volgens PlanetF1 is het inderdaad zo dat de FIA de boel scherp in de gaten houdt. Het medium meldt dat de FIA de situatie tijdens de sprintrace in de gaten zal houden. De autosportfederatie zou alles met een open blik monitoren, en ingrijpende maatregelen worden dan ook niet uitgesloten.

Welke maatregelen zijn er mogelijk?

Zo kan er volgens PlanetF1 worden besloten om de grindstroken naast de baan te verwijderen. Een andere maatregel die kan worden genomen, is vergelijkbaar met een noodgreep die in 2023 werd genomen. Aangezien de kerbstones op het circuit van Losail toen voor bandenproblemen zorgden, werd er besloten om de racelijnen aan te passen. De coureurs werden toen de baan opgestuurd bij een extra trainingssessie van tien minuten om te wennen aan de situatie.

De FIA lijkt nog geen knoop te hebben doorgehakt, en ze zullen alles tijdens de sprintrace goed in de gaten houden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

