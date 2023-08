Pirelli wil bandendrama in Zandvoort voorkomen en kiest voor harde compounds

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook bandenleverancier Pirelli heeft maatregelen genomen. Ze hebben de bandenselectie aangepast aan de steile kombochten op het circuit van Zandvoort.

De baan in de Noord-Hollandse duinen kent een aantal unieke bochten. Op het circuit zijn immers meerdere kombochten te vinden en bandenleverancier Pirelli wil problemen in deze bochten voorkomen. De Italianen hebben daarom besloten om relatief harde compounds te selecteren voor het aanstaande raceweekend. In Zandvoort krijgen de coureurs de beschikking over de C1, de C2 en de C3. Deze selectie komt overeen met de keuze van vorig seizoen.

De kombochten hebben een grote rol gespeeld bij de bandenkeuze, zo verklapt Pirelli-topman Mario Isola. De Italiaan wijst in zijn vooruitblik naar de banking: "Bocht drie en veertien zijn nog steiler dan de bochten op Indianapolis. In dit soort bochten krijgen de banden er nog meer van langs dan in normale bochten. Door de banking en de hoge snelheid neemt de verticale druk toe. Daarom kiezen we voor dezelfde band als in 2022, althans qua namen. De huidige C1 is immers een nieuwe band, die tussen de C2 en de vorige C1 inzit. Die vorige heet nu de C0."