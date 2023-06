Teams houden introductie nieuwe intermediates tegen

Bandenleverancier Pirelli leverde eerder dit jaar nieuwe full wets aan de teams. Na kritiek op de eerdere versie van deze band werkte Pirelli hard door met als resultaat een full wet waar geen bandenwarmers voor nodig zijn. In Singapore wilde Pirelli ook nieuwe intermediates introduceren, maar daar hadden de teams geen zin in.

Pirelli werkt momenteel hard aan de banden voor 2024. De bandenleverancier wil volgend jaar compounds gaan leveren waar geen bandenwarmers voor nodig zijn. Dit plannetje kan rekenen op veel kritiek van de teams en de coureurs. Veel van hen vrezen voor crashes die worden veroorzaakt door koude banden. Het plan om in Singapore nieuwe inters te introduceren die ook geen bandenwarmers nodig hebben, werd dan ook afgewezen.

Singapore

Pirelli-topman Mario Isola zegt dat de teams zijn plannen hebben afgewezen. De Italiaan weet niet waarom ze dat hebben gedaan en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Het was ons idee om vanaf Singapore te gebruiken. Er zijn altijd wel een paar races met regen, zoals in Suzuka. Het was een goede gelegenheid om ze te testen voor het einde van het seizoen. Het probleem is dat ze als prototype lastig te testen zijn. We moeten ze namelijk overal te wereld naartoe sturen."

Teams

Isola probeerde de teams ervan te overtuigen om de nieuwe inters later dit jaar te introduceren, maar dat mislukte. De bandenman weet niet wat er precies mis is gegaan, maar is wel duidelijk over de gang van zaken: "Ik sprak met de FIA en ik gaf Singapore als optie, ze zeiden echter nee. De teams waren het er niet mee eens. Helaas waren meer dan twee teams tegen de plannen. We hadden acht teams nodig."