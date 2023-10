Officieel: Pirelli blijft bandenleverancier Formule 1

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is zojuist officieel bekend gemaakt: Pirelli blijft ook in de komende jaren de banden leveren aan de Formule 1. De Italianen hebben een contract met de koningsklasse van de autosport getekend tot en met 2027. Het bedrijf levert al sinds 2011 banden aan de Formule 1.

In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over de mogelijke komst van Bridgestone. De Japanners zouden de Formule 1 weer willen betreden. Dit blijkt dus niet te kloppen, want Pirelli mag voorlopig nog even actief blijven in de koningsklasse van de autosport. Pirelli heeft daarnaast ook een optie voor een extra jaar, dat zou dus betekenen dat ze ook in 2028 banden leveren.