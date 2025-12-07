user icon
Beschikbare banden: Heeft Verstappen een tactisch voordeel?

Beschikbare banden: Heeft Verstappen een tactisch voordeel?

De titelstrijd wordt vandaag beslist tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina. Max Verstappen start de race vanaf de pole position, en hij zal het gevecht met de McLarens aangaan. Het kan een strategisch steekspel gaan worden, want ze hebben allemaal andere verse bandensetjes beschikbaar.

Verstappen profiteerde vorige week in Qatar van de strategische slimmigheidjes van zijn team Red Bull. Bij McLaren gaat er op strategisch vlak regelmatig iets mis, maar dit weekend moet alles kloppen. Het heeft er alle schijn van dat de Grand Prix van Abu Dhabi een eenstopper gaat worden, maar de vraag is dan wie er van welke banden nog verse setjes over heeft.

Bandenleverancier Pirelli publiceerde vanochtend het overzicht van de beschikbare bandensets voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi. McLaren-coureurs Piastri en Leclerc hebben allebei de beschikking over twee setjes nieuwe harde banden, daarnaast hebben ze ook één setje nieuwe mediumbanden tot hun beschikking. Mocht er een late Safety Car komen, dan kunnen ze allebei nog terugvallen op drie setjes gebruikte zachte banden.

Welke banden hebben de titelkandidaten over?

Voor Verstappen is het een ander verhaal, want zijn situatie is precies het omgekeerde van die bij McLaren. Hij heeft slechts één setje nieuwe harde banden tot zijn beschikking, terwijl hij wel beschikt over twee setjes nieuwe mediumbanden. Ook hij heeft drie setjes gebruikte zachte banden over.

Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda kan op tactisch gebied ook nog een rol gaan spelen. De Japanner heeft slechts één setje nieuwe harde banden en één setje mediumbanden over. In theorie kan Red Bull hem laten starten op de harde banden, lang door laten rijden en daarna de McLarens laten ophouden. Een soortgelijke strategie werd in 2021 uitgevoerd met Sergio Perez.

Wat is er mogelijk?

Volgens Pirelli zullen de coureurs die een eenstopper gaan uitvoeren, en starten op de mediumbanden, tussen rondje 20 en rondje 26 naar binnen gaan voor hun wissel. Pirelli denkt dat de coureurs die starten op de harde banden tussen rondje 39 en 45 naar binnen gaan, om dan te wisselen naar een zachte band.

