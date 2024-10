Lawson maakt extra meters tijdens Pirelli-bandentest

Het circuit van Mugello vormde de afgelopen twee dagen het decor voor een Pirelli-bandentest. De Italiaanse bandenfabrikant testte met behulp van drie Formule 1-teams de banden voor 2025 en 2026. Ook Liam Lawson was bij die test aanwezig namens Red Bull Racing. Tijdens zijn voorbereiding op de GP van Amerika kon hij zo wat extra meters maken.

Bandenleverancier Pirelli is de laatste tijd druk bezig met het testen van de banden voor 2025 en 2026. Zo testte de Italiaanse bandenleverancier halverwege september met ondersteuning van Aston Martin al met de 2026-banden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, en vorige week was Pirelli op te gast op het circuit van Magny-Cours, waar de bandenfabrikant samen met Mercedes de regenbanden voor het Formule 1-seizoen 2025 testte.

Dit waren echter niet de laatste testdagen van Pirelli, want deze week stond er opnieuw een tweedaagse test op het programma. Op dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober werd de ontwikkelingstest van de bandenfabrikant hervat op het circuit van Mugello. Hier waren ook drie Formule 1-teams aanwezig die Pirelli ondersteunden. Topteams Red Bull Racing, Ferrari en McLaren verschenen op het Italiaanse asfalt. De twee eerstgenoemde teams testten de banden voor volgend jaar, McLaren mocht met een zogeheten mule car het rubber voor 2026 uitproberen.

Regen gooit roet in het eten

Tijdens de eerste testdag kwamen alleen Red Bull en McLaren in actie. Voor het team uit Milton Keynes nam reservecoureur Liam Lawson plaats achter het stuur. De Nieuw-Zeelander werd twee weken geleden door Visa Cash App RB aangekondigd als de vervanger van de per direct weggestuurde Daniel Ricciardo. Door deze bandentest kon Lawson extra kilometers maken, wat geen overbodige luxe is met het oog op zijn terugkeer in de Formule 1.

Het weer gooide echter roet in het eten, waardoor de 22-jarige coureur nauwelijks kon rijden tijdens de eerste testdag. Vanaf de vroege ochtenduren kwam de regen met bakken uit de hemel, waardoor het niet alleen te nat was om te rijden, maar ook het zicht erg slecht was. Dat laatste is niet alleen nadelig voor de rijders, maar ook voor de veiligheidshelikopter. Deze kon door het slechte zicht een tijdje niet vliegen, waardoor er sowieso niet gereden mocht worden.

Daardoor viel de eerste testdag, net als een week eerder op het circuit van Magny-Cours, letterlijk en figuurlijk in het water. Uiteindelijk werd het nog wel wat minder nat, waardoor de intermediates nog getest konden worden, maar dat was het dan ook wel voor de eerste testdag op Mugello.

Productieve tweede testdag

De tweede testdag was een zeer productieve, doordat het weer het eindelijk toeliet om ook op de slicks veel meters te kunnen maken. Ferrari, dat alleen op de woensdag zou testen, had de goede dag uitgekozen, want uiteindelijk kwamen de vier coureurs tot een mooi aantal van 390 ronden. Lando Norris en Liam Lawson reden de gehele dag voor McLaren en Red Bull en kwamen vanzelfsprekend tot de meeste rondjes. De Brit reed er 118, terwijl de Nieuw-Zeelander er 116 noteerde.

Ferrari, dat met vaste coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz was afgereis naar Mugello, reed de meeste rondjes als team zijnde. Beide heren namen een dagdeel voor hun rekening. De Spanjaard reed in de ochtend en de Monegask in de middag. Samen kwamen ze tot 156 rondjes met de 2025-compounds. Sainz was uiteindelijk met een 1.21.053 de snelste man van de tweedaagse test, al zegt een snelste tijd tijdens een test niet veel, want het gaat vooral om zo veel mogelijk rondjes rijden.

Pirelli blijft testen

Dit was niet de laatste test met de banden voor 2025 en 2026. Op 25 oktober zal de tweede vrije training in Mexico-Stad namelijk in het teken staan van het testen van de compounds voor het F1-seizoen 2025. De sessie is daarom ook verlengd van één uur naar anderhalf uur.

Bovendien zal de Italiaanse bandenfabrikant op 13 en 14 november gaan testen met de 2026-compounds. Deze bandentest zal uitgevoerd worden op het circuit van Magny-Cours, waarbij Pirelli zal worden ondersteund door het team van Alpine.