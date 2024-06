Pirelli begrijpt niets van felle kritiek Hamilton

Lewis Hamilton was in de afgelopen weken opvallend kritisch op de banden van Pirelli. De Britse Mercedes-coureur was niet tevreden over het window van de banden, en dat liet hij aan iedereen weten. Bij Pirelli zijn ze het allesbehalve eens met de kritiek van Hamilton.

Hamilton is bezig met een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. Zijn resultaten vallen tegen, en hij zoekt naar oorzaken van de problemen. Recent stelde hij in Miami dat er iets niet aan de haak was met de banden van bandenleverancier Pirelli. Hij stelde dat hij moest werken met een minuscuul window, en dat vond hij enorm frustrerend. Hamilton verlangde terug naar banden van vroeger met een veel groter working window.

Bij bandenleverancier Pirelli wisten ze niet wat ze hoorden. Ze zijn het niet eens met de kritiek van Hamilton en hoofdengineer Simone Berra legt het uit bij Motorsport.com: "Elke band heeft op gegeven moment een piek en het opererende window is altijd gewoon een definitie. We kunnen een bepaalde hoeveelheid verlies aan grip gebruiken om het window te bepalen. In het verleden was dat altijd hetzelfde, maar waarschijnlijk minder kritiek omdat het detailniveau van nu behoorlijk significant is. Daarom wordt alles uitgelicht en is het belangrijk. In de afgelopen 15 tot 20 jaar had je coureurs die door een halve seconden werden gescheiden. Toen zat het dus niet zo bij elkaar."