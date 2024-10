"Waar waren de oorspronkelijke trofeeën in Austin?

Na de Grand Prix van Amerika zouden de drie coureurs op het podium een zogenaamd Heroo-beeld als trofee krijgen. Dit werd op het laatste moment echter veranderd, waardoor er toch andere 'trofeeën' werden uitgedeeld.

De Italiaanse ontwerper Matteo Macchiavelli en bandenleverancier Pirelli onthulden afgelopen week nog met trots de opmerkelijke trofeeën voor de Grand Prix van de Amerika. Deze trofeeën bestonden uit Pirellibanden als standaard met daarop beelden, genaamd Heroo. Het waren nogal opvallende beelden, die op sociale media al vergeleken werden met verschillende andere merken en items. Zo werden de beelden vergeleken met het hoofd van Mickey Mouse, en zagen veel mensen ook gelijkenissen met de producten van het merk Bearbrick.

Deze beelden werden gisteren echter niet overhandigd tijdens de podiumceremonie. Pirelli was namelijk op de hoogte gesteld van de vergelijkingen met andere merken en items, waardoor ze in samenspraak met de FIA besloten om de beelden toch niet uit te delen aan de top drie. Dat bevestigde de Italiaanse bandenleverancier aan Motorsport.com. In plaats van de Heroo-beelden werden er dus andere 'trofeeën' uitgedeeld aan Charles Leclerc, Carlos Sainz en Max Verstappen. Laatstgenoemden kregen alleen de Pirelliband (de standaard van de Heroo-trofee) uitgedeeld, terwijl de Monegask een langwerpige trofee kreeg uitgereikt.

Een aantal Heroo-beelden zouden bovendien in de verkoop gedaan worden. Of dit nog gaat gebeuren, is nog maar de vraag.