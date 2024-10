Mercedes voert belangrijke regenbandentest uit voor Pirelli

Het Franse circuit Magny-Cours vormde de afgelopen twee dagen het decor voor een regenbandentest van Pirelli. Het ironische was echter dat de eerste dag van de test, die de bandenleverancier uitvoerde met ondersteuning van het Mercedes, letterlijk in het water viel. Het regende namelijk te hard om serieus te kunnen test met de regenbanden. De tweede dag was er meer succes.

Het circuit Magny-Cours organiseerde van 1992 tot en met 2008 achttien keer de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk. Het was vooral de baan waarop Michael Schumacher zijn klasse toonde. De Duitser recordkampioen won tussen 1994 en 2006 acht van de dertien races op het Franse circuit. Daarmee had hij lange tijd het record van de meeste overwinningen op één circuit in handen, maar deze staat inmiddels op naam van Lewis Hamilton, die op 7 juli van dit jaar zijn negende overwinning op Silverstone behaalde.

De afgelopen twee dagen vormde Magny-cours echter het decor voor een regenbandentest van bandenleverancier Pirelli. Op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober was het Pirelli-testteam te gast op het Franse circuit, waar de Italiaanse bandenleverancier de ontwikkelingswerkzaamheden voor de banden van 2025 voort zette. Dit deed Pirelli met ondersteuning van het MercedesAMG Petronas F1 Team.

Eerste testdag valt in het water

Op de eerste dag mocht Mick Schumacher achter het stuur van de W15 kruipen, maar het slechte gooide roet in het eten. De 25-jarige Duitser voltooide slechts 29 ronden en kon zijn Mercedes-bolide daarna voor de rest van de dag in de pitbox laten staan. Het regende namelijk zo hard dat het zelfs niet te doen was met regenbanden, waardoor de eerste testdag letterlijk en figuurlijk in het water viel.

Productieve dag Russell

Tijdens de tweede dag speelde het weer opnieuw een rol, met af en toe wat regen en zeer koele omstandigheden. Dit weerhield George Russell er echter niet van om uiteindelijk tot een zeer productieve 86 ronden te komen, wat gelijkstaat aan 379,7 kilometer (meer dan een Grand Prix-afstand). De Italiaanse bandenleverancier was zeer tevreden met de tweede testdag. Zo meldde Pirelli in een persbericht dat ze het testwerk van dinsdag uiteindelijk op woensdag alsnog hebben kunnen uitvoeren, en dat de tweede testdag ervoor heeft gezorgd dat ze de ontwikkeling van de extreem natte en tussenliggende banden hebben kunnen voortzetten.

Tweedaagse test Mugello

Dit waren niet de laatste testdagen van Pirelli, want volgende week staat er opnieuw een tweedaagse test op het programma. Op het circuit van Mugello zal de ontwikkelingstest van de Italiaanse bandenleverancier worden hervat. Er zullen dan ook drie Formule 1-teams aanwezig zijn. Red Bull Racing en Ferrari zullen werken aan banden voor volgend seizoen, terwijl het team van McLaren het tweede team zal zijn dat zijn rol speelt in het ondersteunen van Pirelli bij de ontwikkeling van banden voor 2026. Vorige maande testte Aston Martin namelijk al met de 2026-banden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.