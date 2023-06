'Bridgestone toont interesse in leveren banden Formule 1'

Momenteel is Pirelli de enige bandenleverancier van de Formule 1. Of ze in de toekomst ook nog banden zullen leveren, is nog niet duidelijk. De FIA opende eerder dit jaar een tender voor geïnteresseerde partijen. Het gaat hier om het leveren van de banden van 2025 tot en met 2027. Het lijkt erop dat Pirelli een concurrent heeft gekregen in de vorm van Bridgestone.

De FIA maakte eerder dit jaar bekend dat ze een tender hadden uitgeschreven. Tot en met 15 mei konden geïnteresseerde partijen zich melden en dat betekent dat de deadline inmiddels is verstreken. Op 16 juni maakt de FIA bekend welke partijen door mogen gaan naar het volgende deel van het selectieproces. Dan zullen er gesprekken gaan volgen tussen de partijen en Formule 1-eigenaar Libery Media.

Pirelli heeft zich vanzelfsprekend aangemeld bij de FIA. De Italianen leveren al sinds 2011 banden aan de koningsklasse van de autosport. Volgens Motorsport.com krijgen ze nu concurrentie van Bridgestone. Volgens het medium heeft de Japanse bandenleverancier zich ook aangemeld bij de FIA. Bridgestone was tussen 1997 en 2010 al de bandenleverancier van de Formule 1, een aantal jaar daarvan deelden ze de sport met Michelin. Zo'n bandenoorlog wil de FIA nu voorkomen, men zal kiezen voor één exclusieve bandenleverancier.