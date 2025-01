"Hamilton krijgt meer tracktime tijdens bandentest."

Het team van Ferrari voert deze dagen een testweek uit op het circuit van Barcelona in Spanje. Volgende week komt het team weer in actie voor een bandentest. Het lijkt erop dat Lewis Hamilton dan meer de tijd krijgt om meters te kunnen maken voor zijn nieuwe werkgever.

Ferrari is sinds dinsdag aanwezig op het circuit van Barcelona voor een TPC-test. Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc kwamen daar in de afgelopen dagen in actie met de SF-23. Gisteren ging het mis, want Hamilton crashte waardoor Ferrari veel kostbare tijd verloor. Hamilton bleef ongedeerd, maar de schade aan de auto was groot. Hamilton en Leclerc kwamen vandaag niet in actie, want Ferrari geeft Antonio Giovinazzi en Dino Beganovic de kans.

Bandentest

Het was onduidelijk waar de crash van Hamilton door werd veroorzaakt. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer speelde een hobbel in de baan mogelijk een rol bij de crash. Volgende week krijgen de coureurs in ieder geval de kans om meer meters te maken. Ze gaan immers een bandentest uitvoeren voor Pirelli op 4 en 5 februari. Volgens AutoRacer krijgen Hamilton en Leclerc allebei een volledige dag om te rijden.

Aangepaste auto

De bandentest voor Pirelli zal worden afgewerkt met de SF-24 van vorig jaar. Voor Hamilton wordt het zijn eerste kennismaking met deze auto. Aangezien er wordt getest met de banden voor 2026, zal de Ferrari worden aangepast voor een optimaal testresultaat. Volgens AutoRacer zal de SF-24 waar Hamilton mee gaat rijden veel lichter zijn, daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een redelijk ongebruikelijke low downforce set-up. Dit is allemaal nodig om de omstandigheden voor 2026 zo goed mogelijk na te bootsen. Het team van McLaren voert deze week al een bandentest uit op het circuit van Paul Ricard, en ze zijn volgende week ook aanwezig in Barcelona voor de test.